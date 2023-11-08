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الصليب الأحمر: قافلة مساعدات تعرضت لإطلاق نار في مدينة غزة

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن قافلة مساعدات إنسانية تعرضت لإطلاق نار في مدينة غزة يوم الثلاثاء لكنها تمكنت من إيصال الإمدادات الطبية إلى مستشفى الشفاء.

وأضافت أن شاحنتين تضررتا فيما أصيب أحد السائقين بجروح طفيفة.

وقالت اللجنة إن القافلة ضمت خمس شاحنات ومركبتين تابعتين للجنة، وكانت تحمل "إمدادات طبية منقذة للحياة إلى مرافق صحية منها مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عندما تم إطلاق النار عليها".

وقالت إن القافلة غيرت مسارها بعد الحادث ووصلت إلى مستشفى الشفاء حيث سلمت الإمدادات الطبية مضيفة أن القافلة رافقت بعد ذلك ست سيارات إسعاف تحمل مصابين بجروح بالغة إلى معبر رفح من غزة إلى مصر.