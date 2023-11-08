ارتفع عدد الضحايا جراء القصف الإسرائيلي الجوي والمدفعي إلى أكثر من 10300 فلسطيني في قطاع غزة أكثر من 70% منهم من الاطفال والنساء
تدخل الحرب الإسرائيلي في غزة يومها 33 وسط قصف مستمر مكثف وعنيف من الجو والبحر والبر مع تعنت "حكومة الحرب الإسرائيلية" في الاستجابة لمطالب دولية أولها من الرئيس الأمريكي جو بايدن بهدنة إنسانية، لكن نتنياهو ما انفك يرفض الحديث عن هدنة إنسانية دون الإفراج عن الأسرى والرهائن داخل غزة.. فيما يستكر عداد الضحايا في الارتفاع في صفوف الفلسطينيين المدنيين وخاصة الاطفال وانهيار تام في المرافق الصحية والمستشفيات الخارجة عن الخدمة
آخر التطورات في الحرب في غزة
الصليب الأحمر: قافلة مساعدات تعرضت لإطلاق نار في مدينة غزة
قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن قافلة مساعدات إنسانية تعرضت لإطلاق نار في مدينة غزة يوم الثلاثاء لكنها تمكنت من إيصال الإمدادات الطبية إلى مستشفى الشفاء.
وأضافت أن شاحنتين تضررتا فيما أصيب أحد السائقين بجروح طفيفة.
وقالت اللجنة إن القافلة ضمت خمس شاحنات ومركبتين تابعتين للجنة، وكانت تحمل "إمدادات طبية منقذة للحياة إلى مرافق صحية منها مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عندما تم إطلاق النار عليها".
وقالت إن القافلة غيرت مسارها بعد الحادث ووصلت إلى مستشفى الشفاء حيث سلمت الإمدادات الطبية مضيفة أن القافلة رافقت بعد ذلك ست سيارات إسعاف تحمل مصابين بجروح بالغة إلى معبر رفح من غزة إلى مصر.
السعودية تقول إنها ستستضيف قمتين عربية وإسلامية لبحث الصراع في غزة
أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح يوم الأربعاء أن المملكة ستستضيف قمتين للدول العربية والإسلامية خلال الأيام المقبلة لبحث الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وقال في منتدى بلومبرغ للاقتصاد الجديد في سنغافورة "سنرى هذا الأسبوع وفي الأيام القليلة المقبلة السعودية تعقد قمة عربية طارئة في الرياض".
وأضاف "خلال أيام قليلة ستشهدون عقد السعودية قمة إسلامية".
وأفاد موقع اعتماد أونلاين الإخباري بأن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيتوجه إلى السعودية يوم الأحد لحضور قمة منظمة التعاون الإسلامي، وهي أول زيارة لرئيس إيراني منذ أنهت طهران والرياض عداء دام سنوات بموجب اتفاق توسطت فيه الصين في مارس آذار.
بايدن يطلب من نتنياهو وقفا مؤقتا للقتال بغزة في اتصال هاتفي
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء إنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقفا مؤقتا للقتال في غزة خلال اتصال هاتفي يوم الاثنين.
وكان متحدث باسم البيت الأبيض قال في وقت سابق إن الزعيمين ناقشا إمكان "التوقف التكتيكي" في القتال بغزة لأسباب إنسانية واحتمال إطلاق سراح الرهائن خلال محادثتهما.
البيت الأبيض: هاريس أبلغت رئيس إسرائيل بأهمية حماية أرواح المدنيين
قال البيت الأبيض في بيان إن كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي أكدت في اتصال هاتفي مع رئيس إسرائيل إسحق هرتسوج يوم الثلاثاء أهمية حماية أرواح المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.
وأضاف أنها أكدت كذلك ضرورة الإسراع بإيصال المساعدات إلى غزة وتحميل المستوطنين المتطرفين مسؤولية الأعمال العنيفة في الضفة الغربية المحتلة.
نتنياهو: مدينة غزة محاصرة وننفذ عمليات داخلها
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء إن الجيش الإسرائيلي يطوق مدينة غزة ويجري عمليات داخلها بينما يواصل هجومه المستمر منذ شهر ضد حماس.
وفي بيان نقله التلفزيون، قال نتنياهو إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار أو توصيل للوقود إلى غزة قبل أن تطلق حماس سراح الرهائن الإسرائيليين. وأضاف "لن نتوقف"
نائب عن حزب الله: سنرد "الصاع صاعين" على مقتل مدنيين لبنانيين
قال نائب في البرلمان عن جماعة حزب الله اللبنانية يوم الثلاثاء إن الجماعة سترد "الصاع صاعين" على أي هجمات إسرائيلية على المدنيين بعد ضربة أسفرت عن مقتل ثلاثة أطفال وجدتهم في جنوب لبنان.
وقال النائب علي فياض خلال تشييع جثامين اللبنانيين الأربعة الذين لاقوا حتفهم في الجنوب يوم الأحد الماضي "أي عدوان يستهدف المدنيين اللبنانيين المقاومة لن تتساهل حياله، هي سترد كل عدوان أضعافا مضاعفة وهي سترد الصاع صاعين".
وأضاف "العدو الذي يستهدف المدنيين بهدف التوازن مع المقاومين الذين يعجز عن مواجهتهم، إن المقاومة لن تعطيه هذه الفرصة بل ستفتح معه حسابا عسيرا".
ومضى قائلا إن جماعة حزب الله المدعومة من إيران لم تظهر بعد كل قوتها"، لكنه لم يسهب في تفاصيل.
استطلاع: شعبية بايدن في أدنى مستوى منذ أبريل
أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس أن شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن تراجعت هذا الشهر إلى أدنى مستوياتها منذ أبريل نيسان، في أحدث بيانات تثير مخاوف حول محاولة الرئيس الديمقراطي الفوز في سباق إعادة انتخابه العام المقبل.
وبحسب استطلاع الرأي الذي أجري على مدار يومين وانتهى يوم السبت الماضي، فإن 39 بالمئة من المشاركين يستحسنون أداء بايدن لمهامه كرئيس، وهو ما يضاهي قراءة أبريل نيسان ومع انخفاض طفيف عن 40 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول و42 بالمئة في سبتمبر أيلول. وبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع نحو ثلاث نقاط مئوية.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتنافس بايدن مرة أخرى في نوفمبر تشرين الثاني 2024 مع الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الأوفر حظا في الفوز بترشيح الحزب الجمهوري. وأشارت استطلاعات رأي أخرى أجريت في الآونة الأخيرة إلى احتمال وجود سباق متقارب بين الاثنين.