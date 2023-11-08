EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

تحت وطأة ما يجري بغزة.. إسرائيل تقرّ قانوناً يجرّم مشاهدة المحتوى "المؤيد للإرهاب"

الكنيست البرلمان الإسرائيلي في القدس
الكنيست البرلمان الإسرائيلي في القدس Copyright AP Photo/Ariel Schalit
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

أقرّ الكنيست الإسرائيلي قانوناً يجرّم ما يسمّيه "الإستهلاك المنهجي للمحتوى الإرهابي".

اعلان

ويمنع القانون تداول ومشاهدة أي محتوى يعتبره الكنيست إرهابياً، وتحديداً محتوى وسائل الإعلام التابعة إلى التنظيمات  المذكورة في التشريع، وهي حركة حماس وتنظيم داعش.

ويمكن الحكم على أي شخص، تثبت إدانته بارتكاب هذه الجريمة، بالسجن لمدة عام واحد. وقد تمّ إقرار القانون كإجراء مؤقت صالح لمدة عامين، ولكن يمكن تمديده في نهاية تلك الفترة.

ولا ينطبق هذا القانون على أي شخص يشاهد مثل هذا المحتوى عشوائيًا، أو لسبب مشروع بما في ذلك توفير المعلومات للجمهور، أو المنع والتحذير من الهجمات الإرهابية، أو لأغراض البحث، وهذه الشروط خففت المخاوف بشأن ضمان الحقوق المدنية للأفراد. 

تمت صياغة هذا التشريع لمنع ما تسميه إسرائيل الإرهاب المنفرد، حيث يصبح شخص غير مرتبط بمنظمة إرهابية متطرفًا، ويستلهم العمل من خلال مشاهدة المحتوى العنيف.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

مجموعة السبع الكبرى تدعم "هدنات وممرات إنسانية" في غزة.. ولا وقف لإطلاق النار

مجلس الدولة الفرنسي يعطي الضوء الأخضر لطرد ناشطة فلسطينية

شاهد: حاصرتهم الحرب في إسرائيل.. آلاف العمال التايلانديين يعودون إلى ديارهم

غزة حركة حماس الكنيست القانون كتائب القسام الصراع الإسرائيلي الفلسطيني