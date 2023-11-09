بقلم: يورونيوز

تقود قطر جهود وساطة لإطلاق عدد من الرهائن والأسرى تحتجزهم حماس في مقابل هدنة موقتة الأمر الذي ينفيه نتنياهو.

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دخلت الحرب على غزة يومها الـ34، مع تواصل القصف الإسرائيلي المكثف على القطاع وتركز المعارك على الأرض شماله.

وحتى مساء الأربعاء، قتل أكثر من 10569 فلسطينيًا، بينهم 4324 طفلًا و2823 سيدة بالإضافة إلى إصابة 26475 مواطنا وفق وزارة الصحة في غزة.

وقتل 34 جنديا إسرائيليا منذ بدء العملية البرية في غزة، ليرتفع العدد الكلي لقتلى الجيش منذ السابع من تشرين الأول أكتوبر إلى 352.

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