تقود قطر جهود وساطة لإطلاق عدد من الرهائن والأسرى تحتجزهم حماس في مقابل هدنة موقتة الأمر الذي ينفيه نتنياهو.
دخلت الحرب على غزة يومها الـ34، مع تواصل القصف الإسرائيلي المكثف على القطاع وتركز المعارك على الأرض شماله.
وحتى مساء الأربعاء، قتل أكثر من 10569 فلسطينيًا، بينهم 4324 طفلًا و2823 سيدة بالإضافة إلى إصابة 26475 مواطنا وفق وزارة الصحة في غزة.
وقتل 34 جنديا إسرائيليا منذ بدء العملية البرية في غزة، ليرتفع العدد الكلي لقتلى الجيش منذ السابع من تشرين الأول أكتوبر إلى 352.
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قصف بوابة مستشفى النصر للأطفال في غزة (إعلام فلسطيني)
"سقطنا في الهاوية"
ووصف المفوض الأممي ما شاهده في معبر رفح قائلا "رأيت البوابات المؤدية إلى ذلك الكابوس المستمر. كابوس يختنق خلاله الناس تحت القصف المتواصل، يبكون على فقدان أسَرِهم، ويكافحون بحثاً عن الماء والغذاء والكهرباء والوقود".
واعتبر فولكر تورك أن "العقاب الجماعي الذي تفرضه إسرائيل على المدنيين الفلسطينيين يرقى هو أيضاً إلى جريمة حرب مثله مثل الإخلاء القسري غير القانوني للمدنيين"، مضيفا "لقد سقطنا في الهاوية. ولا يمكن لهذا الوضع أن يستمر".
"تدمير 16 آلية عسكرية كليا أو جزئيا في مختلف محاور القتال"
كتائب القسام
سناتور أميركي: حصيلة القتلى المدنيين في غزة "كبيرة جداً"
أعلن السناتور الأميركي الديموقراطي كريس مورفي لوكالة فرانس برس الأربعاء أنّ حصيلة القتلى المدنيّين في غزة "كبيرة جداً" وأنّه يتعيّن على الجيش الإسرائيلي أن يكون "أكثر دقّة" في استهدافه مقاتلي حماس في القطاع.
وقال مورفي الذي يشغل خصوصاً عضوية لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ "أعتقد أنّ عدد المدنيين الذين قُتلوا كبير جداً وأنّه من المهمّ والحيوي شنّ هجوم أكثر دقة" في استهداف المقاتلين والمواقع العسكرية من أجل تجنّب وقوع خسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين.
وأضاف "أخشى أنّه إذا كانت استراتيجية إسرائيل وهدفها النهائي هو هزيمة حماس، فإنّ هذه الوتيرة من الخسائر المدنية، التي لها بالتأكيد تكلفة أخلاقية، ستترتّب عليها أيضاً تكلفة استراتيجية".
بالإضافة إلى الموت والدمار الذي يحيط بهم من كل صوب، يعاني الفلسطينيون من نقص كبير في الماء خصوصا والمواد الغذائية والأدوية، فيما تستمر معاناة المستشفيات التي تحتاج الى الوقود.
البرازيل توقف شخصين بشبهة التحضير ل"هجمات إرهابية" والموساد يتهم حزب الله
أعلنت الشرطة الفدرالية البرازيلية الأربعاء أنها أوقفت شخصين بشبهة تحضيرهما لتنفيذ "هجمات إرهابية" قال الموساد إنها تستهدف الجالية اليهودية في البلاد بتدبير من حزب الله اللبناني.
وأوضحت الشرطة في بيان أن التوقيف تمّ في ساو باولو في إطار عملية أمنية تهدف إلى "إحباط استعدادات إرهابية والحصول على أدلة على احتمال تجنيد برازيليين لممارسة أعمال متطرفة في البلاد".
ولم يذكر البيان مزيداً من التفاصيل حول الأهداف المحتملة للهجمات.
كذلك، نفذت الشرطة 11 عملية تفتيش في ولايات ساو باولو وميناس جيرايس وبرازيليا.
فيديو : شاهد: سكان شمال غزة يهربون من القصف الإسرائيلي باتجاه جنوب القطاعeuronewsفيديو : ثمة قلق دولي بشأن مصير المدنيين الفلسطينيين الذين لا يستطيعون مغادرة قطاع غزة المحاصر، وسط دعوات لوقف إطلاق النار.
تسعة قتلى في غارة أميركية على منشأة عسكرية في سوريا مرتبطة بإيران (المرصد)
سقط تسعة قتلى في غارة جوية أميركية استهدفت الأربعاء في مدينة دير الزور في شرق سوريا منشأة عسكرية مرتبطة بإيران، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن "تسعة أشخاص يعملون لصالح مجموعات موالية لإيران قُتلوا في غارات أميركية على مواقع تستخدمها الجماعات الموالية لإيران، بما في ذلك مواقع عسكرية ومستودع أسلحة" في مدينة دير الزور.
كتابات مناهضة لإسرائيل على جدران منظمة غير حكومية في بلغراد
أعلنت منظمة "هافر صربيا" غير الحكومية التي تعنى بتعريف المجتمع الصربي بثقافة الشعب اليهودي، أنّ شعارات معادية لإسرائيل وصوراً لأطفال ولاجئين فلسطينيين كتبت وألصقت على جدران مقرّها في بلغراد.
وقالت المنظمة إنّ البوابة الرئيسية لمركزها في العاصمة الصربية وجدرانه طليت باللونين الأحمر والأخضر وكتبت عليها بالطلاء الأخضر شعارات من بينها "هافر، اخرجي من صربيا"، و"إسرائيل تقتل الأطفال"، و"الحرية لفلسطين"، و"فلتسقط الصهيونية".
وأبلغ أعضاء المنظمة الشرطة التي فتحت تحقيقاً في الواقعة، بحسب ما قال لوكالة فرانس برس ألكسندر ستويانوفيتش العضو في "هافر صربيا".