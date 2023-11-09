شاهد: بدون طعام وماء.. نازحون في خان يونس يفترشون باحات مستشفى النصر

بقلم: يورونيوز

يحتمي نازحون من غزة في مستشفى النصر في خان يونس حيث يخيمون في الباحات أمامها. بعد نزوحهم من مناطقهم التي دمرها القصف الإسرائيلي المكثف، والمعارك الدائرة شمال غزة بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية.

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نزح حتى الآن أكثر من 1.5 مليون فلسطيني بحسب الأمم المتحدة. يعيشون تحت ظروف قاسية وصعبة بدون أدنى مقومات الحياة.

حيث تفرض إسرائيل حصارًا مشددًا، ويفتقر الفلسطينيون في قطاع غزة إلى المياه الصالحة للشرب والكهرباء والغذاء، وسط رفض إسرائيلي لأي هدنة إنسانية.

تقول امرأة نازحة: "لا ماء، والمراحيض مغلقة، ولا يوجد مخابز. كنا نحصل على رغيف خبز كل ثلاثة أو أربعة أيام تقريباً".