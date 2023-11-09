تفاصيل معركة "الموقع 17" في غزة التي استمرت 10 ساعات حسب رواية الجيش الإسرائيلي

بقلم: يورونيوز

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات لواء مشاة ناحال استولت على معقل لحماس، المعروف باسم الموقع رقم 17، في غرب جباليا بعد 10 ساعات من القتال.

اعلان

أعلنت إسرائيل أن جيشها بات "في قلب مدينة غزة"، بينما تتكثف عمليات القصف الجوي والمدفعي الذي أودى حتى الآن بحياة 10569 فلسطينياً، بينهم 4324 طفلا و2823 سيدة.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن كتيبة مشاة ناحال استولت على معقل لحماس، المعروف باسم الموقع رقم 17، في غرب جباليا بعد 10 ساعات من القتال.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن جنوده اشتبكوا مع مقاتلين من حماس وحركة الجهاد الإسلامي كان بعضهم "في طريق تحت الأرض في المنطقة".

وأضاف الجيش الإسرائيلي "قُتل العشرات من الإرهابيين خلال القتال".

وبحسب "تايمز أوف إسرائيل"، أضاف الجيش أن القوات عثرت على العديد من الأسلحة وكشفت ممرات الأنفاق، بما في ذلك نفق يقع بجوار روضة أطفال يؤدي إلى "طريق واسع تحت الأرض".

وتابع الجيش الإسرائيلي أن القوات عثرت أيضاً على خطط قتالية "مهمة" لحماس في الموقع.

ولم يقدم الجيش الإسرائيلي معلومات جديدة عن الخسائر المحتملة في صفوفه.

لكن كتائب الشهيد عز الدين القسام أعلنت في بيان أن مقاتليها تمكنوا الأربعاء من "تدمير 16 آلية عسكرية كليا أو جزئيا في مختلف محاور القتال"، كما تحدثت عن "عمليات قنص" واستهداف للقوات المتوغلة بقذائف الهاون.