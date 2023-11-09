بسبب مشاهدة منشورات لحركة حماس. إسرائيل تشن حملة اعتقالات غير مسبوقة في الضفة الغربية

بقلم: يورونيوز

سجلت المؤسسات الحقوقية انتهاكات إسرائيلية بحق فلسطينيين تم اعتقالهم من قبل الجيش والشرطة الإسرائيلية وانتشرت مقاطع فيديو تظهر لحظات اعتقال في الخليل وبيت لحم وغيرها إثر حملة اعتقالات غير مسبوقة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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واعتقلت الشرطة الإسرائيلية سيدة من فلسطيني الداخل في الثلاثينات من عمرها، من منزلها بسبب نشرها عبر تطبيق واتساب كلمات تعاطف للأطفال الذين يلقون حتفهم جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع . وقرأ الضابط عليها بالعربية قرار الاعتقال الذي اتهم السيدة بدعم "الإرهاب" في إشارة إلى حركة حماس.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق الثلاثاء، على قانون يحظر مشاهدة ما سمّاها "منشورات إرهابية"، أو "قانون استهلاك منهجي ومستمر لمنشورات ترويجية لحماس- وداعش" بعقوبة بالسجن قد تصل إلى عام.

وقال بيان صادر عن الكنيست: "ينص القانون على إضافة تشريع مؤقت لفترة عامين يتضمن مخالفة تمنع الاستهلاك المنهجي والمتواصل لمنشورات معينة لتنظيم حماس وداعش تتضمن المديح، التأييد أو التشجيع على ارتكاب أعمال إرهابية أو توثيق عمل إرهابي يرافق استهلاك ومشاهدة المنشورات".

واعتبر إن "المشاهدة المكثفة للمنشورات المعادية التي تخص منظمات معينة من شأنه أن يخلق عملية تلقين تشبه غسيل الدماغ بشكل ذاتي، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى خلق إرادة ودافعية لتنفيذ عملية معادية".

وأدان مركز عدالة، المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل، القانون الذي أشار إلى أنه يجرم مشاهدة المحتوى بعقوبة تصل إلى السجن لمدة عام واحد. وقال المركز في بيان الأربعاء: "يعد هذا القانون أحد الإجراءات التشريعية الأكثر تدخلاً ووحشية التي أقرها الكنيست الإسرائيلي على الإطلاق، لأنه يجعل الأفكار عرضة لعقوبة جنائية."

وفي سياق متصل، قال بيان صادر عن هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني إنه منذ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول سُجلت أكثر من 2200 حالة اعتقال بين الفلسطينيين.