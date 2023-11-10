شاهد: بوتين يزور مقر العمليات العسكرية في مدينة روستوف الأوكرانية

بقلم: يورونيوز

قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة مفاجئة، ليل الخميس الجمعة، إلى المقرّ العام للجيش الروسي الذي يشرف على العملية في أوكرانيا في روستوف أون دون، بحسب ما أعلن الكرملين.

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وقال الكرملين في بيان إنّ بوتين "زار المقر العام للقوات المسلحة الروسية في روستوف أون دون، بعد أن أنهى زيارته الرسمية إلى كازاخستان" حيث أمضى يوم الخميس.

ورافق الرئيس الروسي خلال هذه الزيارة وزير الدفاع سيرغي شويغو، ورئيس الأركان وقائد العمليات العسكرية في أوكرانيا فاليري غيراسيموف.

وأضاف البيان أن بوتين استعرض معدات عسكرية جديدة، واستمع إلى تقارير حول سير العملية العسكرية في أوكرانيا.

وكان فلاديمير بوتين زار روستوف أون دون نهاية تشرين الأول/أكتوبر للبحث مع المسؤولين العسكريين في الهجوم الروسي.

وأصبحت روستوف أون دون القريبة من أوكرانيا مركزاً لعمليات القوات الروسية في الهجوم على هذه الجمهورية السوفياتية السابقة المجاورة لروسيا.

وهذه هي الزيارة الثانية للرئيس الروسي إلى روستوف في أقل من شهر.

وكانت المدينة شهدت في حزيران/يونيو تمرد مرتزقة فاغنر الذين استولوا لفترة وجيزة على المقر العام للجيش قبل وضع حد لتحركهم.