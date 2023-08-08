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أستراليا تفكك شبكة لاستغلال الأطفال جنسياً بمساعدة مكتب التحقيقات الفدرالي

مبنى تباع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في 3 أبريل 2019 في واشنطن العاصمة.
مبنى تباع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في 3 أبريل 2019 في واشنطن العاصمة. Copyright ERIC BARADAT/AFP
بقلم:  يورونيوز

نجحت الشرطة الأسترالية في تفكيك الشبكة بفضل تحقيق دولي أكبر بقيادة الـ"إف بي آي" في الولايات المتحدة حيث تم بالفعل توجيه الاتهام إلى 79 شخصاً.

أعلنت الشرطة الأسترالية الثلاثاء أنها تمكنت من إنقاذ 13 طفلاً إثر تفكيكها شبكة "معقّدة" متخصصة في استغلال الأطفال في مواد إباحية، وأوقفت 19 رجلاً بمساعدة من مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي [إف بي آي].

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وكانت هذه الشبكة تنشر عبر شبكة الإنترنت المظلم، وهي نسخة موازية من الإنترنت تُخفى فيها هوية المستخدمين، مواد مشفرة تظهر اعتداءات جنسية على الأطفال، وفق ما أوضح للصحافة قائدة الشرطة الفدرالية الأسترالية هيلين شنايدر.

وقالت شنايدر "حجم الوسائل التي استخدمتها هذه الشبكة لتجنب انكشاف أمرها يظهر مدى خطورتها". وأضافت الشرطة أنّ الكثير من الموقوفين هم أستراليون يعملون في مجال تكنولوجيا المعلومات.

ونجحت الشرطة الأسترالية في تفكيك الشبكة بفضل تحقيق دولي أكبر بقيادة الـ"إف بي آي" في الولايات المتحدة حيث تم بالفعل توجيه الاتهام إلى 79 شخصاً.

وتصدّر هذا التحقيق الطويل عناوين الصحف في عام 2021 عندما قُتل اثنان من عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي، دانييل ألفين ولورا شوارتزنبرغر، بالرصاص وأصيب ثلاثة عناصر آخرين أثناء مداهمة شقة في سانرايز بولاية فلوريدا.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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