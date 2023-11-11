شاهد: مع استمرار المعارك.. الفلسطينيون يواصلون النزوح من شمال قطاع غزة إلى جنوبه

بقلم: يورونيوز

مدينة غزة، وسط القطاع، هي محور المعركة الإسرائيلية في مواجهة حماس، ويرى الجيش الإسرائيلي أن مركز القيادة الرئيسي لحماس يقع داخل مجمع مستشفى الشفاء وتحته.

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واصل الفلسطينيون النزوح من شمال غزة يوم السبت، مع توغل الجيش الإسرائيلي في الأحياء السكنية المزدحمة خلال معاركه مع مقاتلي حركة حماس.

ويشهد شمال قطاع غزة نزوحًا جماعيًا نحو الجنوب هربًا من القتال، حيث قال مسؤولون في غزة إن عدد القتلى الفلسطينيين في الحرب تجاوز الـ11 ألف شخص.

نزوح الفلسطينيين نحو جنوب غزة AP Photo

لكن البحث عن الأمان في الجيب المحاصر أصبح صعبًا بشكل متزايد، حيث يستهدف القصف الإسرائيلي كل مكان.

ومدينة غزة، وسط القطاع، هي محور المعركة الإسرائيلية في مواجهة حماس، ويرى الجيش الإسرائيلي أن مركز القيادة الرئيسي لحماس يقع داخل مجمع مستشفى الشفاء وتحته.

وتنفي الجماعة المسلحة وموظفو المستشفى هذا الادعاء قائلين إن الجيش يخلق ذريعة لضربها.

وأكد مسؤولون إسرائيليون مقتل 41 جنديًا إسرائيليًا في غزة منذ بدء الهجوم البري. وقُتل ما لا يقل عن 1200 شخص في إسرائيل، معظمهم في هجوم حماس الأولي.