شاهد: لحظة استهداف كتائب القسام لجنود إسرائيليين متحصنين داخل أحد المنازل

بقلم: يورونيوز

بيت حانون إحدى نقاط الاشتباكات الساخنة بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس.

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نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، شريط فيديو يظهر لحظات استهداف جنود إسرائيليين كانوا يتحصنون داخل منزل في بيت حانون شمال قطاع غزة.

ويبدأ الفيديو برصد جنود إسرائيليين يبنون تحصينات داخل المنزل في بيت حانون، وذلك قبل أن يطلق عناصر حماس صاروخًا تجاه هؤلاء الجنود، ومن ثم يبدأ إطلاق الرصاص نحوهم.

وبيت حانون إحدى نقاط الاشتباكات الساخنة بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس.

وتظهر الأرقام الرسمية الإسرائيلية مقتل 38 جنديًا منذ بداية الهجوم البري و354 منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.