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شاهد: الجيش الإسرائيلي ينشر لقطات لتوغله في بيت حانون شمالي غزة

مشاهد من التوغل في غزة
مشاهد من التوغل في غزة Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
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أكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنّ "مسؤوليّة أيّ ضرر يلحق بالمدنيّين تقع على حماس" التي تستخدم المدنيّين "دروعا بشرية".

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نشر الجيش الإسرائيلي مشاهد مصورة لما قال إنها عمليات توغل بري خلال الهجوم على غزة، وتحديدًا في منطقة بيت حانون شمالي القطاع.

ويخوض الجيش الإسرائيلي معارك شرسة مع مقاتلي حماس في قلب مدينة غزة حيث تقع على قوله "القيادة العسكرية" للحركة المتحصّنة في شبكة أنفاق.

مشاهد من الوغل في غزة
مشاهد من الوغل في غزةAFP

وأكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنّ "مسؤوليّة أيّ ضرر يلحق بالمدنيّين تقع على حماس" التي تستخدم المدنيّين "دروعا بشرية".

وقالت الذراع العسكريّة للجهاد الإسلامي "سرايا القدس" إنّ "مقاتلينا يخوضون اشتباكات ضارية في محيط مجمع الشفاء الطبّي وحيّ النصر ومخيّم الشاطئ، ويوقعون إصابات مباشرة في صفوف قوّات العدو". وأضافت "استهدفنا التحشّدات العسكرية المتوغّلة جنوب حيّ الزيتون بوابل من قذائف الهاون والصواريخ".

يزداد الوضع مأسويّة بالنسبة إلى المستشفيات في شمال قطاع غزة حيث توفّي رضيعان من الخُدَّج بسبب انقطاع الكهرباء في وحدة عناية مركّزة للأطفال حسب منظّمة غير حكوميّة، فيما دارت بمكان قريب معارك عنيفة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حماس.

في اليوم السادس والثلاثين للحرب التي شنّتها إسرائيل ردا على هجوم حماس على أراضيها في 7 تشرين الأول/أكتوبر، بات 20 من إجمالي 36 مستشفى في القطاع "خارج الخدمة" حسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لدى الأمم المتحدة (أوتشا).

المصادر الإضافية • أ ف ب

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