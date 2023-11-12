شاهد: بعد النزوح من شمال غزة.. فلسطينيون يلجأون إلى مدارس الأونروا جنوبي القطاع

بقلم: يورونيوز

أعلن وكيل وزارة الصحة التابعة لحركة حماس يوسف أبو الريش أن إسرائيل دمّرت "بالكامل مبنى قسم القلب في مستشفى الشفاء".

اعلان

لجأ الفلسطينيون النازحون من شمال غزة إلى مدرسة تابعة للأونروا في مخيم جباليا للاجئين جنوبي القطاع.

ويقول النازح رياض زياد عبد الرحمن: "لقد هربنا من منازلنا، لقد دمرنا، دمرت منازلنا، لم يتبق منزل، لم يتبق شارع، لم تبق حياة. وجئنا إلى المدرسة هنا. لا نستطيع العثور على الماء أو الطعام أو أي شيء."

النازح رياض زياد عبد الرحمن AFP

ويضيف عبد الرحمن، وهو لاجئ في مدرسة الأونروا: "لا يوجد ماء في المدرسة، ونحن محاطون بالتراب، ولا توجد دورات مياه نظيفة، ولا يوجد طعام أو شراب. ماذا سنفعل؟ أوجدوا لنا حلاً، نحتاج إلى حل".

وتتواصل عمليات القصف والمعارك العنيفة في محيط مستشفيات غزة الأحد بين الجيش الإسرائيلي الذي يحاول التقدّم داخل غزة وحركة حماس، ما يهدّد حياة آلاف الفلسطينيين العالقين في مرافق صحية حذّرت منظمات دولية من أن وضعها "كارثي" ينذر بتحوّلها الى "مشرحة".

وأعلن وكيل وزارة الصحة التابعة لحركة حماس يوسف أبو الريش أن إسرائيل دمّرت "بالكامل مبنى قسم القلب في مستشفى الشفاء"، المستشفى الأكبر في قطاع غزة، وحيث لا يزال عشرات الآلاف من النازحين والجرحى والمرضى عالقين، بينما تتركز المعارك في محيطه منذ يومين.

وأكد شهود داخل المستشفى وقوع الغارة التي لم تتمكّن فرانس برس من التحقّق منها بشكل مستقل. ولم يردّ الجيش بعد على طلب التعليق.