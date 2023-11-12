وزير الزراعة الإسرائيلي يصف نزوح سكان القطاع ب "نكبة غزة"

بقلم: يورونيوز

قال آفي ديختر، وزير الزراعة الإسرائيلي، الأحد في مقابلة مع القناة الإسرائيلية الإخبارية 12 ما يحدث في غزة من عملية نزوح للسكان إلى جنوب القطاع بأنه "نكبة غزة" تعقيبا على صور سكان غزة وهم يغادرون إلى الجنوب.

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وأعلن الجيش الاسرائيلي السبت أن حوالي 200 ألف شخص نزحوا من شمال قطاع غزة الى الجنوب خلال 3 أيام، فيما يستمر القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وقال المتحدث العسكري دانيال هاغاري في تصريح متلفز "حوالي 200 ألف شخص غادروا الشمال في الأيام الثلاثة الماضية وانتقلوا إلى الجنوب".

ووفقا لبيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) السبت، يقدر عدد النازحين الفلسطيين

بنحو 30 ألف شخص من المناطق الواقعة شمال وادي غزة متجهين جنوبا.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الجمعة، إن عدد النازحين في غزة يقترب من 1.6 مليون شخص، يعيش حوالي 748,000 منهم في 151 منشأة تابعة لها في أنحاء القطاع، بما في ذلك 588,000 في ملاجئ الوكالة في جنوب غزة.

وسار النازحون مشيا على الأقدام أو على متن عربات بدائية عبر الممر الذي أعلنه الجيش الإسرائيلي على طول طريق صلاح الدين ، الجمعة.

وأعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية عن مقتل 66 نازحًا وإصابة مالا يقل 558 في ملاجئ الأونروا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

قُتل أكثر من 11078 فلسطينيا بينهم أكثر من 4506 طفلا في القصف الإسرائيلي على غزّة، حسب وزارة الصحّة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة. وبعد خمسة أسابيع من اندلاع الحرب، لم تحدّث الوزارة حصيلة القتلى السبت، في ظل الصعوبات التي تواجه المستشفيات.