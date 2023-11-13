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لقاء مرتقب بين شي وبايدن ومباحثات "السلام العالمي والتنمية" على الطاولة

الرئيسين شي جينبينغ وجو بايدن
الرئيسين شي جينبينغ وجو بايدن Copyright Alex Brandon/The AP.
بقلم:  يورونيوز
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أعلنت الصين الاثنين أن الرئيسين شي جينبينغ وجو بايدن سيبحثان في "السلام والتنمية العالميين" خلال لقائهما الأسبوع الحالي في سان فرانسيسكو.

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وأوضحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ خلال إحاطة صحافية "سيجري الرئيسان مباحثات بالعمق في مسائل استراتيجية مرتبطة بالعلاقات بين الصين والولايات المتحدة فضلا عن قضايا رئيسية متعلقة بالسلام والتنمية العالميين".

وأضافت "الصين لا تخشى المنافسة، لكننا نعارض تعريف العلاقة الصينية-الأميركية بمنظور التنافس".

ومن المقرر أن يعقد بايدن وشي أول اجتماع لهما منذ عام تقريبا هذا الأسبوع على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في كاليفورنيا.

وسبق للناطقة باسم الرئاسة كارين جان بيار أن قالت إن الرئيسين سيناقشان مجموعة من المسائل الثنائية والإقليمية والعالمية بالإضافة إلى طرق "لإدارة المنافسة بشكل مسؤول".

وتأتي قمة شي وبايدن بعد سلسلة من الاجتماعات في الأشهر الأخيرة بين مسؤولين رفيعي المستوى في بكين وواشنطن وأماكن أخرى، لكنها ستكون أول لقاء بين الرئيسين منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2022 في بالي.

وحضّت ماو الولايات المتحدة الاثنين على "احترام مخاوف الصين وحقوقها التنموية المشروعة، بدلا من الاكتفاء بالتشديد على مخاوفها الخاصة والإضرار بمصالح الصين".

وأضافت "الصين لا تسعى إلى تغيير الولايات المتحدة ويجب على الولايات المتحدة أيضا ألا تسعى إلى تغيير الصين".

المصادر الإضافية • أ ف ب

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