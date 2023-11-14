"ليس باسمنا"..يهود أمريكيون يعتصمون قرب قنصلية إسرائيل في شيكاغو ويطالبون بوقف الحرب على غزة

بقلم: يورونيوز

المتظاهرون اعتصموا على الأدراج التي تؤدي إلى القنصلية الإسرائيلية في شيكاغو، وحسب الأنباء الواردة من هناك، اعتقلت الشرطة أكثر من 100 متظاهر.

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تجمع المئات من النشطاء الأمريكيين اليهود وناشطين آخرين في محطة قطار رئيسية وسط مدينة شيكاغو الأمريكية خلال ساعة الذروة صباح الاثنين، وأغلقوا مدخل القنصلية الإسرائيلية، مطالبين بأن تضغط الإدارة الأمريكية باتجاه وقف إطلاق النار في غزة.

وقال المنظمون إن مواطنين يهودًا من الغرب الأوسط وآخرين مناصرين لهم لهم أتوا إلى شيكاغو من ولايات أيوا وميسوري ومينيسوتا وميشيغان وإنديانا وويسكونسن وإلينوي للمشاركة في المظاهرة. وتقع القنصلية الإسرائيلية في شيكاغو في مبنى متصل بمركز أوغيلفي للنقل، وهو محطة قطارات رئيسية.

واعتقل أكثر من 100 متظاهر سدوا السلالم المتحركة المؤدية إلى القنصلية، بتهمة التعدي على ممتلكات الغير وتم اصطحابهم إلى خارج المبنى، وفقًا لبن لوربر، أحد منظمي الاحتجاج الذي قاده فرع شيكاغو من منظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام" ومنظمات أخرى غيرها. ولم تتمكن الشرطة على الفور من تقديم معلومات عن عدد وأسباب الاعتقالات وعدد المتظاهرين الذين شاركوا.

وهتف المتظاهرون في شيكاغو عندما قامت الشرطة بإخراج المتظاهرين من المبنى وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم، وكان العديد منهم يرتدون قمصانًا سوداء كتب عليها “ليس باسمنا”.

وقالت كلارا بيليتز من منظمة IfNotNow Chicago خلال بث مباشر للاحتجاج على إنستغرام: “لن نسمح بحدوث إبادة جماعية باسمنا”. "إن قيمنا اليهودية تجبرنا على التحدث علنًا." وتصف منظمة IfNotNow نفسها بأنها حركة من اليهود الأمريكيين الذين ينظمون أنفسهم لإنهاء الدعم الأمريكي "لنظام الفصل العنصري التابع للحكومة الإسرائيلية."