شاهد: في جباليا.. فلسطينيون يبحثون بين الركام عن ناجين بعد قصف إسرائيلي

بقلم: يورونيوز

يحاول سكان منطقة سكنية في مخيم جباليا شمال قطاع غزة العثور على ناجين وسط الأنقاض بعد الغارات الجوية الإسرائيلية التي دمرت 12 منزلا هناك و تسببت في مقتل 31 فلسطينيا ووقوع إصابات.

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قتل عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون جراء غارات جوية إسرائيلية دمرت 12 منزلا بالأرض في وقت متأخر من يوم الاثنين، شمال قطاع غزة.

وذكر التلفزيون الفلسطيني الرسمي عبر تطبيق "تلغرام" أنه "تم انتشال عشرات الشهداء، وتدمير 12 منزلا بشكل كامل من جرّاءِ الغارات الجوية الإسرائيلية على منطقة نادي خدمات جباليا". وأضافت أنه "تم انتشال 31 شهيدا حتى هذه اللحظة".

الصور التي شاركتها القناة على تطبيق تلغرام تظهر، حسبما تقول، آثار الغارات الإسرائيلية، مع سقوط ضحايا وجرحى في منطقة سكنية داخل نادي خدمات جباليا.

منذ أكثر من شهر، يشن الجيش الإسرائيلي هجماته على كافة أنحاء قطاع غزة، في حين تركز عمليته البرية على عزل الجزء الشمالي منه وإقامة تواجد عسكري مكثف فيه.

تشن إسرائيل هجمات جوية وبرية لا هوادة فيها على قطاع غزة – بما في ذلك على المستشفيات والمساكن ودور العبادة – منذ أن شنت حركة المقاومة الإسلامية حماس هجوما عبر الحدود في 7 أكتوبر.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأحد، إن عدد القتلى من جرّاءِ الهجمات الإسرائيلية المستمرة تجاوز منذ ذلك الحين 11100، بينهم أكثر من 8000 طفل وامرأة.

وبلغ عدد القتلى الإسرائيليين ما يقرب من 1200، وفقا للأرقام الرسمية.