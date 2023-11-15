بقلم: يورونيوز

حمّلت حركة حماس فجر الأربعاء الرئيس الأميركي جو بايدن وإدارته "كامل المسؤولية عن تداعيات اقتحام" الجيش الإسرائيلي مجمّع الشفاء الطبّي في مدينة غزة.

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أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الأربعاء أنّ وحداته تنفّذ عملية عسكرية "دقيقة ومحدّدة الهدف" ضدّ حركة حماس "في منطقة محدّدة" داخل مجمّع الشفاء الطبّي في مدينة غزة، أكبر مستشفى في قطاع غزة.

وإثر الإعلان، قالت حركة حماس في بيان "نحمّل الكيان المحتلّ وقادته النازيين الجدد، والرئيس بايدن وإدارته كامل المسؤولية عن تداعيات اقتحام جيش الاحتلال لمجمّع الشفاء الطبي، وما يتعرّض له الطاقم الطبّي وآلاف النازحين، جرّاء هذه الجريمة الوحشية".

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