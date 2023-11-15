حمّلت حركة حماس فجر الأربعاء الرئيس الأميركي جو بايدن وإدارته "كامل المسؤولية عن تداعيات اقتحام" الجيش الإسرائيلي مجمّع الشفاء الطبّي في مدينة غزة.
أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الأربعاء أنّ وحداته تنفّذ عملية عسكرية "دقيقة ومحدّدة الهدف" ضدّ حركة حماس "في منطقة محدّدة" داخل مجمّع الشفاء الطبّي في مدينة غزة، أكبر مستشفى في قطاع غزة.
وإثر الإعلان، قالت حركة حماس في بيان "نحمّل الكيان المحتلّ وقادته النازيين الجدد، والرئيس بايدن وإدارته كامل المسؤولية عن تداعيات اقتحام جيش الاحتلال لمجمّع الشفاء الطبي، وما يتعرّض له الطاقم الطبّي وآلاف النازحين، جرّاء هذه الجريمة الوحشية".
آخر التطورات
الجيش الإسرائيلي يقتحم مستشفى الشفاء
اقتحم الجيش الإسرائيلي فجر الأربعاء مجمع الشفاء الطبي، أكبر مستشفيات قطاع غزة، حيث لا يزال أكثر من ألفي شخص عالقين، بعد معارك عنيفة في محيط المنشأة التي تتهم الدولة العبرية حماس باستخدامها لأغراض عسكرية، وهو ما تنفيه الحركة.
وأكد مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون فجرا اقتحام المستشفى الواقع في مدينة غزة بشمال القطاع، والذي دارت في محيطه منذ أيام معركة عنيفة تخللها تعرضه لقصف من الجيش الاسرائيلي المتقدم معززا بالدبابات.
وأكد وكيل وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس في غزة يوسف أبو الريش لوكالة فرانس برس رؤية الدبابات خارج المجمع، مؤكدا دخول "عشرات الجنود" الى مبنيي الطوارئ والاستقبال.
لا يوجد ما يشير إلى وجود رهائن محتجزين في مستشفى الشفاء
قال الجيش الإسرائيلي لا يوجد ما يشير إلى وجود رهائن محتجزين حاليًا في مجمع الشفاء الطبي. ونقلت "تايمز أوف إسرائيل" عن الجيش "نعتقد أن العملية ستجلب معلومات استخبارية عن حماس."
بيليز تقطع علاقاتها مع إسرائيل بسبب الحرب على غزة
قالت حكومة بيليز إنها علقت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، لتصبح ثاني دولة في أمريكا اللاتينية تقطع علاقاتها في أعقاب هجومها العسكري على غزة.
وأضاف بيان الحكومة أن قطع العلاقات جاء بسبب "القصف العشوائي المتواصل" في غزة، وأن إسرائيل قامت "تستمر بانتهاك القانون الدولي."
وقطعت بوليفيا علاقاتها مع إسرائيل في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، في حين استدعت كولومبيا وتشيلي وهندوراس سفرائها.
أبرز تصريحات الساعات الأخيرة عن مستشفى الشفاء والعملية العسكرية الإسرائيلية "الدقيقة"
يضمّ مستشفى الشفاء آلافاً من الفلسطينيين من مرضى وطواقم طبية ومدنيين نازحين
نفت حركة حماس الاتّهامات التي وجّهتها إليها الولايات المتّحدة باستخدام مستشفيات في قطاع غزة لغايات عسكرية
قال مكتب الإعلام الحكومي التابع لحماس في بيان "نحمّل الاحتلال والمجتمع الدولي والولايات المتّحدة كامل المسؤولية عن سلامة آلاف الطواقم الطبية والجرحى والنازحين" داخل مجمع الشفاء الطبي
اتّهمت الولايات المتّحدة الثلاثاء حركة حماس، استناداً الى معلوماتها الاستخباراتية الخاصة، باستخدام مستشفيات في قطاع غزة لتنفيذ عمليات عسكرية، وخصوصاً مستشفى الشفاء.
البيت الأبيض تعليقاً على اقتحام الجيش الإسرائيلي مستشفى الشفاء: "يجب حماية المستشفيات والمرضى"
أعلن البيت الأبيض ليل الثلاثاء تعليقاً على بدء الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية داخل مستشفى الشفاء في مدينة غزة أنّه "يجب حماية المستشفيات والمرضى".
وقال متحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي في بيان مقتضب تلقّته وكالة فرانس برس "لن نعلّق بالتفصيل على العملية العسكرية الإسرائيلية الجارية".
وأضاف "كما قلنا من قبل، نحن لا نؤيّد قصف مستشفى من الجوّ، ولا نريد أن نرى تبادلاً لإطلاق النار يحصل داخل مستشفى يجد فيه أبرياء وأناس لا حول لهم ومرضى يبحثون عن الرعاية الصحية التي يستحقّون، أنفسهم عالقين في مرمى النيران. يجب حماية المستشفيات والمرضى".
حماس تحمّل بايدن "كامل المسؤولية" عن تداعيات العملية العسكرية الإسرائيلية في مستشفى الشفاء
حمّلت حركة حماس فجر الأربعاء الرئيس الأميركي جو بايدن وإدارته "كامل المسؤولية عن تداعيات اقتحام" الجيش الإسرائيلي مجمّع الشفاء الطبّي في مدينة غزة، وذلك إثر إعلان الجيش أنّه باشر تنفيذ "عملية دقيقة" ضدّ حماس في "جزء محدّد" من المستشفى الأكبر في قطاع غزة.
وقالت الحركة في بيان "نحمّل الكيان المحتلّ وقادته النازيين الجدد، والرئيس بايدن وإدارته كامل المسؤولية عن تداعيات اقتحام جيش الاحتلال لمجمّع الشفاء الطبي، وما يتعرّض له الطاقم الطبّي وآلاف النازحين، جرّاء هذه الجريمة الوحشية".
وأتى بيان حماس بعيد إعلان الجيش الإسرائيلي أنّ وحداته تنفّذ عملية عسكرية "دقيقة ومحدّدة الهدف" ضدّ حركة حماس "في منطقة محدّدة" داخل مجمّع الشفاء الطبّي في مدينة غزة، أكبر مستشفى في قطاع غزة.
وقال الجيش في بيان إنّ وحداته "تنفّذ عملية دقيقة ومحدّدة الهدف ضدّ حماس في منطقة محدّدة في مستشفى الشفاء، وذلك بناء على معلومات استخباراتية وضرورات عملياتية".
الجيش الإسرائيلي يقول إنّه ينفّذ "عملية دقيقة" داخل مستشفى الشفاء في غزة
قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنّ وحداته "تنفّذ عملية دقيقة ومحدّدة الهدف ضدّ حماس في منطقة محدّدة في مستشفى الشفاء، وذلك بناء على معلومات استخباراتية وضرورات عملياتية".
وأكّد الجيش في بيانه أنّ وحداته "تضمّ طواقم طبّية ومتحدّثين باللغة العربية خضعوا لتدريبات محدّدة للاستعداد لهذه البيئة المعقّدة والحسّاسة، بهدف عدم إلحاق أيّ ضرر بالمدنيين الذين تستخدمهم حماس دروعاً بشرية".
بدوره قال أفيخاي أدرعي المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي في منشور بالعربية على منصّة إكس (تويتر سابقاً) إنّه "تمّ ابلاغ مديرية المستشفى مسبقاً عن توقيف الدخول إلى المجمّع".
وأضاف "في مرحلة لاحقة من العملية، يتوقّع نقل حاضنات إلى المستشفى، بالإضافة الى عتاد طبّي وتركيبات حليب الرضّع".
وأتى بيان الجيش الإسرائيلي بعيد إعلان المتحدّث باسم وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة أنّ الجيش الإسرائيلي اتّصل هاتفياً بوكيل الوزارة لإخطاره بأنّ قواته ستقتحم المستشفى في غضون دقائق.