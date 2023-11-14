شاهد: إسرائيل تستخدم منظومة "آرو" الدفاعية لاعتراض صاروخ من غزة

بقلم: يورونيوز

نشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية لقطات فيديو قالت إنها عملية اعتراض صاروخ أطلق من القطاع، بواسطة نظام الدفاع الجوي المضاد للصواريخ آرو (السهم). وتستخدم هذه المنظومة في القواعد الجوية الإسرائيلية منذ عام 2017، وهي مصممة عادة للدفاع الصاروخي بعيد المدى.

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وتم تصميم هذا النظام الدفاعي لاعتراض الصواريخ عالية الارتفاع وبعيدة المدى، ولا يتم استخدامه عادة لاعتراض الصواريخ المطلقة من غزة.

وتُظهر اللقطات لحظة إطلاق الصاروخ الذي يترك خلفه وميضاً وذيلاً من الدخان، قبل أن ينحرف إلى الجانب أثناء انتقاله عبر السماء نحو هدفه. وقالت وزارة الدفاع إن كاميراتها سجلت عملية الإطلاق التي نفذها جنود الدفاع الجوي التابعون للقوات الجوية في جنوب إسرائيل.

وتعدّ منظمة السهم "آرو" الطراز الأعلى من منظومات الدفاع الصاروخي الإسرائيلي، الممتدة من القبة الحديدية التي تعترض الصواريخ قصيرة المدى. وهي مصممة لاعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي للأرض، ومطورة بدعم من الولايات المتحدة من خلال شركة "بوينغ"، ما يتطلب موافقة واشنطن على بيعها وتصديرها لدول أخرى.

ولدى إسرائيل عدة منظومات مضادة للصواريخ طُوِّرَت بالشراكة مع الولايات المتحدة، ومنها "القبة الحديدية" و"مقلاع داود" و"سهم 3".