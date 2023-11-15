تفاصيل اللحظات الأولى لاقتحام القوات الإسرائيلية لمستشفى الشفاء.. كيف تصرف الجنود؟

بقلم: يورونيوز

أمر جنود إسرائيليون كان بعضهم مقنعا وآخرون يطلقون النار في الهواء، الفلسطينيين الذين لجأوا إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة بالاستسلام، بعد اقتحامهم فجر الأربعاء أكبر مستشفيات القطاع، وفق صحافي يعمل مع وكالة فرانس برس.

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وبلغة عربية ركيكة، صرخ جندي قائلا "كل الشبان من 16 عاما وما فوق، عليكم رفع أيديكم الى فوق والخروج من المبنى إلى الساحة الخارجية وتسليم أنفسكم".

وفورا، بدأ مئات من الشبان الخروج من العديد من الأقسام الطبية.

وكانت تقديرات للأمم المتحدة أشارت الى وجود 2300 شخص على الأقل داخل المجمع، بينهم مرضى وأفراد طواقم طبية ونازحون.

وخرجت طوابير من الفلسطينيين وهم يرفعون أياديهم من أقسام الحروق والولادة والجراحة وغسيل الكلى، بحسب الصحافي العالق في المستشفى بعد ان كان قصده قبل أيام للقيام بتغطية.

في ساحة المستشفى، شاهد قرابة ألف شخص مع أياديهم في الهواء، وطلب الجنود من البعض خلع ملابسهم.

داخل أروقة المستشفى، كان بعض الجنود يطلقون النار في الهواء عند تنقلهم من غرفة إلى أخرى وهم يقومون بعمليات بحث وتفتيش دقيقة.

وتعالت أصوات بكاء نساء وأطفال في الأقسام المختلفة.

مقابل قسم الطوارئ، وضع الجنود بوابة إلكترونية نصبت عليها كاميرات. ودخلت دبابات إسرائيلية المجمع، وتمركزت أمام أقسام مختلفة.