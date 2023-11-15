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عاجل. القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف بحق الرئيس السوري في قضية هجمات كيميائية (مصدر قضائي)

صورة نشرتها وكالة الأنباء السعودية (واس) في 19 مايو 2023 تظهر الرئيس السوري بشار الأسد في قمة الجامعة العربية في جدة.
صورة نشرتها وكالة الأنباء السعودية (واس) في 19 مايو 2023 تظهر الرئيس السوري بشار الأسد في قمة الجامعة العربية في جدة. Copyright أ ف ب
بقلم:  يورونيوز
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أصدر القضاء الفرنسي الثلاثاء مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السوري بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية جراء هجمات كيميائية صيف عام 2013 في سوريا، وفق ما أعلن مقدمو الدعوى الأربعاء.

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وأكد مصدر قضائي إرسال أربع مذكرات توقيف بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في هجمات بغاز السارين استهدفت في 21 آب/أغسطس 2013 الغوطة الشرقية ومعضمية الشام قرب دمشق، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، وفق ما أعلنت واشنطن وناشطون.  وتستهدف مذكرات التوقيف إلى جانب الرئيس الأسد، شقيقه ماهر القائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري وعميدين آخرين.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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