أ ف ب

صورة نشرتها وكالة الأنباء السعودية (واس) في 19 مايو 2023 تظهر الرئيس السوري بشار الأسد في قمة الجامعة العربية في جدة. - Copyright أ ف ب

صورة نشرتها وكالة الأنباء السعودية (واس) في 19 مايو 2023 تظهر الرئيس السوري بشار الأسد في قمة الجامعة العربية في جدة. - Copyright أ ف ب

بقلم: يورونيوز

أصدر القضاء الفرنسي الثلاثاء مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السوري بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية جراء هجمات كيميائية صيف عام 2013 في سوريا، وفق ما أعلن مقدمو الدعوى الأربعاء.