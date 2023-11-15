فيديو| نتنياهو متوعدا حماس: "لا يوجد مكان في غزة لن نصل إليه"

بقلم: يورونيوز

خلال زيارة لقاعدة عسكرية، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن قواته "ستقضي" على حماس و"ستعيد الرهائن" المحتجزين لدى الحركة منذ ستة أسابيع.

اعلان

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء أنه "لا يوجد مكان في غزة لن نصل إليه، لا يوجد مكان للاختباء أو ملجأ" وذلك بعد اقتحام الجيش مستشفى الشفاء في قطاع غزة.

وأضاف نتنياهو الذي تحدث خلال زيارته لإحدى القواعد العسكرية في جنوب البلاد "سنصل إلى حماس ونقضي عليها وسنعيد الرهائن"، مؤكدًا أنهما "مهمتان رئيسيتان" في الحرب الدائرة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر المنصرم. وحسب نتنياهو "لا يوجد مأوى لقتلة حماس".

وكان الجيش الإسرائيلي اقتحم ليل الثلاثاء-الأربعاء مستشفى الشفاء الأكبر في قطاع غزة والذي يعتبر في صلب الحرب بين إسرائيل وحركة حماس منذ عدة أيام. وتتهم الدولة العبرية حماس باستخدام المستشفى لأغراض عسكرية، وهو ما تنفيه الحركة.

وعبّرت الأمم المتحدة عن قلقها بعد عملية الاقتحام وخصوصا أن المستشفى أصبح منذ بدء عملية النزوح مأوى لعشرات آلاف الفلسطينيين الذين تركوا منازلهم هربا من القصف.

وكانت إسرائيل تعهدت القضاء على حماس التي تسيطر على القطاع منذ العام 2007 بعد الهجوم المباغت الذي شنته الحركة وأدى إلى مقتل 1200 شخص غالبيتهم من المدنيين قضوا في اليوم الأول من الهجوم، حسب السلطات الإسرائيلية التي تقدّر كذلك أن نحو 240 شخصا أخذوا رهائن في الهجوم.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس الثلاثاء أن 11320 شخصا قتلوا في القصف المتواصل على القطاع المحاصر، وأن من بين القتلى 4650 طفلا. ويخضع قطاع غزة منذ التاسع من تشرين الأول/أكتوبر لحصار إسرائيلي كامل يحرمه الماء والكهرباء والوقود والأدوية.