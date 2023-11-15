وزراء دفاع آسيان يدعون إلى إنهاء الحرب في غزة وحل أزمة ميانمار

بقلم: يورونيوز

دعا وزراء دفاع بلدان جنوب شرق آسيا إلى إنهاء أزمة ميانمار والحرب بين إسرائيل وحماس الأربعاء أثناء اجتماعهم لإجراء محادثات مع نظرائهم الإقليميين ووزير الدفاع الأميركي.

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هيمنت على اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في جاكرتا قضايا تراوحت بين أزمة ميانمار والحرب بين إسرائيل وحماس، فضلاً عن ترسيخ بكين وجودها في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

ودعا الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الرئيس الأميركي جو بايدن هذا الأسبوع إلى المساعدة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وافتتح وزير دفاعه برابوو سوبيانتو المحادثات الأربعاء مكرراً تلك الدعوة بقوله إنه "يشعر بحزن عميق" بسبب الأحداث في الأراضي الفلسطينية حيث شنت إسرائيل حملة عسكرية مكثفة ومستمرة تقول إن هدفها هو تدمير حماس رداً على هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر.

آسيان تدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية وتحث الطرفين على احترام حرمة الأرواح والممتلكات.

ودعا وزير الدفاع الماليزي محمد حسن أيضاً إلى هدنة قائلاً إن كوالالمبور تدين "الإرهاب بجميع أشكاله" وكذلك قتل المدنيين. وأضاف: "يجب وقف إيقاع مزيد من الخسائر في الأرواح والمعاناة والدمار، ويجب على الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ووقف التصعيد".

قتل خلال هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واحتُجز نحو 240 آخرين كرهائن في غزة.

وتقول وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة إن القصف الجوي الإسرائيلي والهجوم البري الذي أعقب ذلك أدى إلى مقتل 11320 شخصًا، معظمهم من المدنيين، بما في ذلك آلاف الأطفال.

وقف جميع أعمال العنف وممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وجاء في مسودة بيان أعدتها الرئاسة لإندونيسيا واطلعت عليها وكالة فرانس برس، وهي ليست نصاً مطروحًا للتفاوض ويعكس فقط وجهة نظر جاكرتا، أن "آسيان تدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية وتحث الطرفين على احترام حرمة الأرواح والممتلكات".

وقال دبلوماسي من جنوب شرق آسيا لوكالة فرانس برس إنه لم يتم بعد الانتهاء من صياغة النص.

وفي إعلان مشترك، حث وزراء دفاع آسيان جميع الأطراف في ميانمار، حيث يحتدم القتال في ولاية شان الشمالية منذ أسابيع، على "وقف جميع أعمال العنف وممارسة أقصى درجات ضبط النفس".

مُنع قادة المجلس العسكري في ميانمار من حضور الاجتماعات رفيعة المستوى للكتلة المكونة من 10 أعضاء منذ فشلهم في تنفيذ خطة سلام متفق عليها من خمس نقاط بعد انقلاب عام 2021.

وكرر البيان المشترك دعوة الكتلة للمجلس العسكري في بورما إلى تنفيذ تلك الخطة.

يجتمع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن مع وزراء دفاع رابطة دول جنوب شرق آسيا الأربعاء قبل إجراء محادثات موسعة في اليوم التالي بشأن منطقة تتنازع واشنطن وبكين النفوذ عليها.

وستضم المحادثات الموسعة الخميس ممثلين عن الولايات المتحدة والصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وأستراليا وروسيا.

وتأتي محادثات جاكرتا قبل اجتماع طال انتظاره بين بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ في سان فرانسيسكو الأربعاء هو الأول منذ عام بين زعيمي أكبر اقتصادين في العالم. ولم يؤكد البنتاغون إن كان أوستن سيلتقي بممثل بكين في محادثات جاكرتا. وسيجتمع مع سوبيانتو لإجراء محادثات ثنائية يوم الخميس.