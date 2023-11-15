روسيا تعترف بعبور قوات أوكرانية الضفة المحتلة من نهر دنيبر

بقلم: يورونيوز

في حال تمكن الجيش الأوكراني من اختراق الخطوط الروسية في هذا القطاع، فسيسجل نجاحًا كبيرًا، في حين أنه لم يحقق النتائج المتوخاة من هجومه المضاد الواسع النطاق في أماكن أخرى من البلاد منذ حزيران/يونيو.

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وقال فلاديمير سالدو، زعيم الجزء المحتل من منطقة خيرسون، إن مجموعات صغيرة من الجنود الأوكرانيين موجودة في شريط يمتد من جسر السكة الحديد إلى قرية كرينكي. وهو أول مسؤول يعترف بأن القوات الأوكرانية نجحت في عبور نهر دنيبر في هذه المنطقة.

وسعى سالدو إلى التقليل من أهمية هذا التقدم الأوكراني، قائلاً إنه تم نشر تعزيزات روسية وأن القوات الأوكرانية تتعرض لقصف عنيف.

وكتب على تلغرام "تم الآن نشر قوات (روسية) إضافية. الخصم عالق في كرينكي في جحيم ناري تحت وابل من القنابل والصواريخ وذخائر الأنظمة الحرارية والمدفعية والطائرات بدون طيار".

وقال إن الأوكرانيين تكبدوا خسائر كبيرة، من دون أن يذكر خسائر الروس.

وذكر مدونون وخبراء عسكريون روس وأوكرانيون حللوا معلومات استخباراتية مفتوحة المصدر أن الجيش الأوكراني تمكن منذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر من تثبيت مواقع عدة على الضفة المحتلة لنهر دنيبر، ولا سيما في قرية كرينكي في المنطقة الجنوبية من خيرسون.

وإن تمكنت أوكرانيا من تعزيز مواقعها في هذه المنطقة، يمكنها أن تأمل في تحقيق اختراق إذ يشكل نهر الدنيبر خط الجبهة في جنوب أوكرانيا منذ الانسحاب الروسي من مدينة خيرسون في تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

وتتكتم كييف على عملياتها في المنطقة، ولم تعلق موسكو بعد على الوضع في هذا القطاع.