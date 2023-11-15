خبراء: إجلاء الأطفال وغيرهم من أكبر مستشفى في غزة سيكون عملية محفوفة بالمخاطر

بقلم: يورونيوز

في الوقت الذي اقترحت فيه السلطات الفلسطينية، الثلاثاء، إخلاء أكبر مستشفى في غزة تحت الإشراف، حذر الخبراء من أن نقل الأطفال والمرضى الضعفاء، اقتراح محفوف بالمخاطر حتى في أفضل الظروف.

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وقال الدكتور إيروين ريدلينر من جامعة كولومبيا في نيويورك إن نقل الأطفال حديثي الولادة والأطفال الخدج الذين يعانون من مشاكل صحية مهمة صعبة، ولكنها ممكنة إذا كان هناك موظفون مدربون ومعدات مناسبة وخطة نقل.

وأضاف ريدلينر، خبير الاستجابة للكوارث: "إن فرص النقل الآمن للأطفال المرضى والصغار حديثي الولادة منخفضة للغاية: منخفضة إلى معدومة".

يعد مستشفى الشفاء، وهو مجمع ضخم يمتد على عدة بنايات في قلب مدينة غزة، أكبر مستشفى في قطاع غزة وأفضلها تجهيزًا، حيث يضم أكثر من 500 سرير ووحدة واحدة للعناية المركزة وخدمات مثل غسيل الكلى.

منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس قبل حوالي ستة أسابيع، أصبح المستشفى بمثابة ملجأ لعشرات الآلاف من السكان الفارين من منازلهم مع اشتداد الصراع.

لكن اليوم، أصبح المستشفى في قلب الصراع مع القوات الإسرائيلية العازمة على الاستيلاء على المنشأة التي يقولون إن حماس تختبئ فيها، مما يترك مئات الأشخاص الذين ما زالوا، بما في ذلك الطاقم الطبي، والأطفال الخدج وغيرهم من المرضى الضعفاء، محاصرين بالداخل، بالاضافة إلى الظروف صعبة داخل المجمع خصوصاً في ظل نقص الإمدادات وانقطاع الكهرباء منذ أيام، وطريق الخروج غير مؤكد.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الثلاثاء، أنه أطلق جهوداً لنقل الحاضنات إلى مستشفى الشفاء. وقال ريدلينر إن الحاضنات ستحتاج إلى أن تعمل بالبطارية أو أن تكون مستقلة بذاتها، وسيتطلب نقل الأطفال بعد ذلك موظفين مدربين لرعايتهم أثناء النقل.

وقالت وزارة الصحة في القطاع الذي تسيطر عليه حماس إن 40 مريضاً، بينهم ثلاثة أطفال، لقوا حتفهم منذ نفاد الوقود من مولد الطوارئ في مستشفى الشفاء يوم السبت. وبحسب الوزارة، فإن 36 طفلاً آخرين معرضون لخطر الموت بسبب نقص إمدادات الطاقة للحاضنات.

وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إنه تم نقل عشرات الأطفال المصابين بالسرطان أو اضطرابات الدم بأمان من قطاع غزة إلى مصر والأردن لكي يتمكنوا من مواصلة علاجهم.