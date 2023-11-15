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شاهد: الجيش الفرنسي يستعرض قدرات مدفع "قيصر"

مدفع قيصر
مدفع قيصر Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
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تجمعت عدة فرق عسكرية لتدريبات في ميدان كانجوير العسكري بجنوب فرنسا حيث جرى مشاهدة واكتشاف قدرات مدفع قيصر الفرنسي الصنع.

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ومدفع قيصر هو من طراز هاوتزر ذاتي الدفع عياري 155 ميليمتر ويمكنه إطلاق قذائف من عيار 52/39.

وقد استخدمته أوكرانيا على نطاق واسع لأكثر من عام، وتستخدمه تسعة جيوش، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وجمهورية التشيك ومن المقرر أن تجهز بلجيكا جيشها بسبع شاحنات منه.

وقال أوليفييه فورت، مدير المدفعية بشركة Nexter المصنعة للمدفع: "من المهم جدا ألا يعمل كل منا في مجاله الخاص، وأن نتعلم من بعضنا البعض حول ما يعمل بشكل جيد، وعن الاحتياجات الجديدة التي ربما لم ندركها نحن المصنعون". 

وحضر التدريبات العسكرية الفرنسية ممثلون عن الجيوش الأخرى التي لا تستخدم هذا السلاح.

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