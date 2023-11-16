فرنسا: إطلاق سراح الشرطي الذي قتل الشاب نائل ووضعه تحت الرقابة القضائية

بقلم: يورونيوز

يوجد الشرطي حاليا تحت الرقابة القضائية بقرار من المدعي العام بعد دفع كفالة قدرها 15 ألف يورو. وشدّد القضاء على منع الشرطي من "التواصل مع الشهود والأطراف المدنية والظهور في نانتير وحمل سلاح".

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أطلق القضاء الفرنسي سراح الشرطي المشتبه في إطلاقه النار على الشاب نائل والتسبب في مقتله في يونيو-حزيران الماضي.

وأكد مكتب المدعي العام أنه في إطار الإجراءات القانونية، التي فتحت بشبهة القتل بعد وفاة الشاب نائل، فقد قدم محامو الشرطي المتهم طلبًا جديدًا للإفراج عنه بكفالة في 9 نوفمبر-تشرين الثاني 2023".

كما أوضحت الأجهزة القضائية أنه وبقرار صدر في 15 نوفمبر-تشرين الثاني، قرر قاضي التحقيق الاستجابة لهذا الطلب، مؤكدا أن معايير الحبس الاحتياطي للشرطي لم تعد متوفرة في هذه المرحلة من التحقيق.

ويوجد الشرطي حاليا تحت الرقابة القضائية بقرار من المدعي العام بعد دفع كفالة قدرها 15 ألف يورو. وشدّد القضاء على منع الشرطي من "التواصل مع الشهود والأطراف المدنية والظهور في نانتير وحمل سلاح".

وكان الشرطي المشتبه فيه في إطلاق النار على الشاب نائل، البالغ من العمر 17 عامًا بعد رفضه الامتثال لأوامره، قد تمّ اتهامه ووضعه قيد الحبس في السجن منذ الـ 29 يونيو-حزيران، بينما رفضت محكمة الاستئناف في فرساي طلبًا بالإفراج بكفالة قدم في يوليو-تموز الماضي.

وتسبب مقتل نائل في إندلاع مواجهات عنيفة بين شباب الضواحي الفرنسية من المهاجرين والشرطة الفرنسية ونجم عن ذلك عدة أحداث شغب استمرت لأيام اضطرت الحكومة الفرنسية لفرض حظر التجول ليلا في العديد من المناطق.