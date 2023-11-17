شاهد: عشرات القتلى بقصف إسرائيلي على منازل في خان يونس بغزة

بقلم: يورونيوز

تم نقل القتلى والجرحى من غارة يوم الجمعة، بما في ذلك الرضع والأطفال الصغار، إلى المستشفى.

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تعرض منزلان شرق خان يونس لقصف إسرائيلي في وقت متأخر من يوم الخميس وفي وقت مبكر من يوم الجمعة، بحسب ناجين.

وأدى الهجوم الذي وقع في وقت متأخر من يوم الخميس إلى مقتل 11 فردًا من عائلة فرت من منطقة القتال الرئيسية في مدينة غزة، وتم نقل جثثهم إلى المستشفى الرئيسي بالمدينة.

وقالت آلاء أبو حصيرة، زوجة أحد أفراد عائلة الطباطبائي، إنهم انتقلوا إلى خان يونس من مدينة غزة بسبب الصراع.

وبكت وهي تقول إنها فقدت ابنها وابنتها وجميع أخواتها، وأحدهن توأمها.

كما تم نقل القتلى والجرحى من غارة يوم الجمعة، بما في ذلك الرضع والأطفال الصغار، إلى المستشفى.

وقال محمد زقوت، المسؤول بوزارة الصحة في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس، إن 35 شخصًا قتلوا في خان يونس ورفح الواقعة إلى الجنوب.