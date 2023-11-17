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شاهد: عدد من المصابين يغادرون من غزة إلى الإمارات

مرضى يتوجهون إلى الإمارات
مرضى يتوجهون إلى الإمارات Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
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وجه رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد باستضافة ألف طفل فلسطيني برفقة عائلاتهم من قطاع غزة.

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يتحضر عدد من الجرحى في غزة للتوجه إلى الإمارات، حيث دخلت سيارات الإسعاف إلى منطقة دير البلح لإخراجهم من القطاع عبر معبر رفح.

وقال والد فتاة تبلغ من العمر 16 عاما تنتظر في سيارة إسعاف لعبور حدود رفح إلى مصر قبل التوجه إلى الإمارات لتلقي العلاج: "من الأفضل أن نقوم بالعلاج خارج غزة ونشكر الإمارات على هذه الإمكانية".

ووجه رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد باستضافة ألف طفل فلسطيني برفقة عائلاتهم من قطاع غزة لتقديم جميع أنواع الرعاية الطبية والصحية التي يحتاجون إليها في مستشفيات الدولة إلى حين تماثلهم للشفاء وعودتهم.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية، وام، إن الخطوة تأتي "تجسيداً لمواقف الإمارات الأصيلة ونهجها الراسخ تجاه دعم الأشقاء ومد يد العون لهم في مختلف الظروف."

المصادر الإضافية • أ ف ب

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