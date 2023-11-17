شاهد: الشرطة الإسرائيلية تمنع مئات الفلسطينيين من أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

بقلم: يورونيوز

أقامت الشرطة الإسرائيلية حواجز على مداخل البلدة القديمة وانتشرت في أزقتها ونصبت حواجز عند الأبواب الخارجية للمسجد الأقصى.

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أدى مئات الفلسطينيين صلاة الجمعة في القدس بالقرب من المسجد الأقصى، حيث تمنع السلطات الإسرائيلية منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر إمكانية الوصول إلى مجمع المسجد الأقصى لمن هم دون الـ50 عامًا.

وللأسبوع السادس على التوالي، حالت الشرطة الإسرائيلية دون تمكن آلاف المقدسيين من أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، لذا أدى مئات الشباب الصلاة في الشوارع المحيطة.

وأقامت الشرطة الإسرائيلية حواجز على مداخل البلدة القديمة وانتشرت في أزقتها ونصبت حواجز عند الأبواب الخارجية للمسجد الأقصى.