EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: آثار الدمار في جنين بعد اقتحامها من قبل الجيش الإسرائيلي

المواجهات في جنين
المواجهات في جنين Copyright FADEL SENNA/AFP or licensors
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

كانت جنين منذ فترة طويلة نقطة مواجهات، ويقوم الجيش بعمليات شبه ليلية هناك منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة قبل ستة أسابيع.

اعلان

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة أن تبادل إطلاق النار بين القوات الإسرائيلية ونشطاء فلسطينيين في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة خلال غارة للجيش أدى إلى مقتل ثلاثة فلسطينيين على الأقل.

وكانت جنين منذ فترة طويلة نقطة مواجهات، ويقوم الجيش بعمليات شبه ليلية هناك منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة قبل ستة أسابيع.

المواجهات في جنين
المواجهات في جنينFADEL SENNA/AFP or licensors

وقالت أم أحمد، وهي من سكان مخيم جنين، إن المياه مقطوعة منذ نحو 10 أيام منذ أن اقتحم الجيش الإسرائيلي مخيم جنين للاجئين، كما انقطعت الكهرباء معظم الوقت.

وكانت أحمد تسير يوم الجمعة في شوارع المخيم المدمرة للوصول إلى المستشفى القريب لشحن هاتفها المحمول.

وقال معتز كبها، أحد سكان جنين، إن الإجراءات الإسرائيلية عززت تصميمهم على البقاء صامدين.

وأضاف: "لن يؤثر علينا حتى لو هدموا الشوارع والمنازل، أو حتى لو هدموا كل شبر من المخيم".

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائرة إسرائيلية استهدفت مسلحين ألقوا متفجرات باتجاه القوات الإسرائيلية.

وقال الجيش إنه قتل خمسة نشطاء في الغارة واعتقل 15 فلسطينيًا.

المصادر الإضافية • أ ف ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

فيديو: هجوم على حاجز عسكري إسرائيلي قرب القدس يسفر عن 6 إصابات من قوات الإمن الإسرائيلية

محمود عباس: الفلسطينيون يواجهون "حربا ظالمة" على الوجود والهوية الوطنية

مقتل 8 فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والجيش الإسرائيلي يهدم منزل فلسطيني في طولكرم

الضفة الغربية جنين - الضفة الغربية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني