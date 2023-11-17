المفوضية الأوروبية تندد بـ"استغلال موسكو المخزي" للمهاجرين عند الحدود الروسية الفلندية

بقلم: يورونيوز

أشارت المفوضية الأوروبية، يوم الجمعة إلى "زيادة في عدد المهاجرين" الوافدين إلى الحدود بين روسيا وفنلندا، منددة بـ"استغلالهم المخزي" من موسكو

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وأعلنت الحكومة الفنلندية، يوم الخميس، أنها ستغلق ليل الجمعة السبت نصف معابرها الحدودية مع روسيا، متهمة موسكو بالسماح لمهاجرين لا يحملون أوراقًا ثبوتية بعبور الحدود.

وقال الناطق باسم المفوضية الأوروبية كريستيان ويغاند خلال إحاطة صحافية يومية "تلاحظ المفوضية زيادة في عدد الوافدين من طالبي اللجوء الذين لا يحملون أوراقًا ثبوتية من روسيا إلى فنلندا".

وتحدثت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الخميس مع رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو بشأن هذه المسألة. وقالت فون دير لايين على منصة "إكس" بعد الاتصال الذي أجرياه: "استغلال روسيا للمهاجرين أمر مخزي. أؤيد تمامًا الإجراءات التي اتخذتها فنلندا. وأشكر حرس الحدود الفنلندي على حماية حدودنا الأوروبية".

في الأسابيع الأخيرة، شهدت فنلندا زيادة في عدد الوافدين دون أوراق ثبوتية، والمتحدرين من الشرق الأوسط وإفريقيا خصوصًا من العراق والصومال واليمن.

وتشترك فنلندا في حدود طولها 1340 كيلومترًا مع روسيا.

ووعد الكرملين في نيسان/ابريل الماضي باتخاذ "اجراءات مضادة"، بعد انضمام فنلندا الى حلف شمال الاطلسي، معتبراً أنّ توسيع التحالف الغربي "يمس بأمن" روسيا.

وكشفت فنلندا نهاية العام 2022 خطة لبناء سياج على طول 200 كيلومتر من حدودها غير المأهولة إلى حد كبير مع روسيا. ويتوقع أن يُنجز في العام 2026.