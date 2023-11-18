للمطالبة بإعادة الأسرى من غزة.. إسرائيليون يتظاهرون قبالة مكتب نتنياهو في القدس

بقلم: يورونيوز

تأتي المسيرة على وقع تعثر المفاوضات لتبادل إسرائيل أسرى مع حركة "حماس" بوساطة قطرية ومصرية والتي تجري بتشجيع أمريكي.

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تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين، السبت، قبالة مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالقدس الغربية للمطالبة بإعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة.

وانضم آلاف الإسرائيليين إلى المسيرة الراجلة التي وصلت مشارف القدس الغربية بعد أن انطلقت من مدينة تل أبيب الثلاثاء الماضي.

التظاهرة في القدس AFP

وقدرت "القناة 12" الإسرائيلية أعداد المشاركين في الوقفة "بأكثر من 30 ألفًا". وحمل المتظاهرون لافتة كبيرة كتب عليها "عودة جميع الأسرى".

"أعيدوهم إلى البيت"

وقبيل وصولهم إلى القدس الغربية، سار المتظاهرون في المسيرة التي دعا إليها أهالي الأسرى الإسرائيليين، عبر الطريق السريع الرابط بين القدس الغربية وتل أبيب.

وتأتي المسيرة على وقع تعثر المفاوضات لتبادل إسرائيل أسرى مع حركة "حماس" بوساطة قطرية ومصرية والتي تجري بتشجيع أمريكي.

وقالت "القناة 12": "دعت العائلات جميع أعضاء المجلس الوزاري الحربي لمقابلتهم هذا المساء، بقولها: أنتم مسؤولون عن إعادتهم (الأسرى) الآن، قابلونا وتوقفوا عن السماح لنا بالتسول ـ هذا غير منطقي".

وأشارت القناة، إلى أن عضوي المجلس الوزاري الحربي بيني غانتس وغادي آيزنكوت "سيلتقيان الأهالي مساء اليوم، فيما لم يؤكد رئيس الوزراء نتنياهو ووزيرا الدفاع يوآف غالانت والشؤون الاستراتيجية رون ديرمر الحضور".

وارتدى عدد من المحتجين قمصانا سوداء عليها صور الأسرى وعبارة "أعيدوهم إلى البيت"، كما حملوا لافتات عليها صور الأسرى وأعلام إسرائيلية وهتفوا "سنعيدهم".