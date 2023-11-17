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شاهد: هدم القصف المنزل وكسر الناي.. فلسطيني يصنع ناياً ويعزف به فوق أنقاض بيته في رفح

عماد الربيعة يعزف على الناي فوق أنقاض بيته
عماد الربيعة يعزف على الناي فوق أنقاض بيته Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
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على نغمات الناي الشجية، تقضي عائلة فلسطينية يومها بين أنقاض منزلها المدمر في حي الشابورة بمدينة رفح هرباً من ضجيج وفوضى المدرسة التي لجأت إليها

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ويقول عماد الربايعة، وهو جالس وعائلته على ركام منزله المحطم: "هناك خطر طوال الوقت لأنه لا يوجد وقت محدد للقصف، يمكن أن يحدث في أي وقت ويمكن أن تتعرض للقصف في أي وقت." و يضيف "لا نريد طعاماً أو شراباً، نريد فقط أن نكون آمنين مع أطفالنا، بعد الخوف الذي شعرنا به والدمار الذي رأيناه، نريد فقط الأمن والأمان لأنه لا يوجد أي شيء".

ويمضي الربايعة وقته بالعزف على الناي، ويقول: "لقد صنعت هذا من الكابلات الكهربائية، ولكن الأصلي مصنوع من الخيزران، وهو أفضل بكثير من هذا، حتى الصوت أفضل. صوت هذا ليس سيئًا، وقابل للاستخدام، كنت قد حصلت على مجموعة كاملة من النسخة الأصلية، لكنها تكسرت الآن".

المصادر الإضافية • أ ب

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