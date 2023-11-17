أصبح مستشفى الشفاء، الأكبر في قطاع غزّة، محورا للعمليّة العسكريّة التي تشنّها إسرائيل، وتقول إنّ حماس تستخدم المستشفى مركزًا للقيادة، الأمر الذي نفته الحركة، كما أن إسرائيل لم تقدم أدلة قوية بهذا الشأن رغم تفتيشها المجمع بشكل دقيق.
مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ42، بدأ الرأي العام الغربي بالانقلاب بشكل ملحوظ، حيث علت الأصوات التي تطالب إسرائيل بوقف الحرب ووضع حد "للاستهداف الصادم" للمدنيين والأطفال، خاصة بعد اقتحام مستشفى الشفاء ومنع المرضى والنازحين والأطباء فيها من الدخول أو الخروج.
آخر تطورات الحرب
الجيش الإسرائيلي "يحاصر" مستشفى المعمداني في غزة
أكدت جمعية إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني أن الدبابات الإسرائيلية تحاصر المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة وسط "هجوم عنيف" في وقت تصرّ الدولة العبرية على أن حماس تستخدم المنشآت الصحية قواعد لها.
وقالت الجمعية عبر منصة إكس "طواقم إسعاف الهلال الأحمر تعجز عن الحركة للوصول للمصابين والجرحى".
وزارة الصحة: الجيش الإسرائيلي يدمر الأقسام في مستشفى الشفاء
مع مواصلة الجيش الإسرائيلي اقتحام مجمع الشفاء وتفتيش جميع أقسامه، قال بيان لوزارة الصحّة في غزة، إن "الجيش الإسرائيلي يقتحم المستشفى ويدمّر الأقسام. دمّر قسم الأشعّة وفجّر قسم الحروق والكلى". وأشار البيان إلى أن القوات الإسرائيلية تحقّق "مع الأطبّاء والمصابين والنازحين".
مقتل 3 فلسطينيين في جنين في قصف إسرائيلي
قتل ثلاثة فلسطينيين في مخيم جنين بعد قصف إسرائيلي بمسيرة أعقبت اقتحام قوة كبيرة للمدينة الواقعة في الضفة الغربية المحتلة.
أفشَل شعبنا ومقاومته الباسلة أهداف العدوّ ومخطّطاته في التهجير أو استعادة الأسرى بالقوّة... لن يستطيع تحقيق أيّ من أهدافه أو استعادة أسراه إلّا بدفع الثمن الذي تُحدّده المقاومة.
إسماعيل هنيّة
رئيس المكتب السياسي لحماس في الخارج
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بلينكن يطالب إسرائيل بإجراءات "عاجلة" لوقف عنف المستوطنين في الضفة الغربيةeuronewsطالب وزير الخارجيّة الأمريكي أنتوني بلينكن الخميس، إسرائيل باتّخاذ إجراءات "عاجلة" لوقف عنف المستوطنين ضدّ الفلسطينيّين في الضفّة الغربيّة المحتلّة.
الجيش الإسرائيلي يواصل تفتيش مجمع الشفاء في قطاع غزة
فتّش الجيش الإسرائيلي الخميس مجمع مستشفى الشفاء في قطاع غزّة والمؤلّف من مبان عدّة، "في عمليّة دقيقة"، بينما قالت حماس إنّ الجيش "دمّر" أقساما في الصرح الطبّي.
وأصبح مستشفى الشفاء، الأكبر في قطاع غزّة، محورا للعمليّة العسكريّة التي تشنّها إسرائيل، وتقول إنّ حماس تستخدم المستشفى مركزًا للقيادة، وهو ما تنفيه الحركة الإسلاميّة.
ارتفاع عدد الجنود الذين قتلوا في المعارك مع حماس داخل غزة إلى 51 قتيلا.
الجيش الإسرائيلي 16/11/2023
الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على جثة رهينة إسرائيلية قرب مستشفى الشفاء
أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس أنّه عثر قرب مستشفى الشفاء في مدينة غزّة على جثّة رهينة إسرائيليّة خطفتها حركة حماس خلال هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وأوضح بيان للجيش أنّ جثّة هذه المرأة التي خُطفت من كيبوتس بئيري "أخرجتها قوات الجيش الإسرائيلي من مبنى محاذٍ لمستشفى الشفاء في قطاع غزّة ونُقلت إلى الأراضي الإسرائيليّة".
وقال الجيش إنّ الضحيّة تدعى يهوديت فايس. وأضاف "في المبنى الذي كانت فيه يهوديت، عثِر أيضا على معدّات عسكرية، بينها بنادق كلاشنيكوف وقاذفات صواريخ".
ووفقا لمنتدى الرهائن والعائلات المفقودة، خُطفت فايس البالغة 65 عاما من منزلها عندما اقتحم مسلّحو حماس كيبوتس بئيري الحدودي مع غزّة حيث تعيش، في 7 تشرين الأول/أكتوبر.