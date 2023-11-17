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الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على جثة رهينة إسرائيلية قرب مستشفى الشفاء



أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس أنّه عثر قرب مستشفى الشفاء في مدينة غزّة على جثّة رهينة إسرائيليّة خطفتها حركة حماس خلال هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وأوضح بيان للجيش أنّ جثّة هذه المرأة التي خُطفت من كيبوتس بئيري "أخرجتها قوات الجيش الإسرائيلي من مبنى محاذٍ لمستشفى الشفاء في قطاع غزّة ونُقلت إلى الأراضي الإسرائيليّة".

وقال الجيش إنّ الضحيّة تدعى يهوديت فايس. وأضاف "في المبنى الذي كانت فيه يهوديت، عثِر أيضا على معدّات عسكرية، بينها بنادق كلاشنيكوف وقاذفات صواريخ".

ووفقا لمنتدى الرهائن والعائلات المفقودة، خُطفت فايس البالغة 65 عاما من منزلها عندما اقتحم مسلّحو حماس كيبوتس بئيري الحدودي مع غزّة حيث تعيش، في 7 تشرين الأول/أكتوبر.