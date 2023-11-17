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غارات إسرائيلية جديدة تستهدف محيط دمشق وتخلف خسائر مادية

صواريخ إسرائيلية في سماء دمشق بالقرب من المطار الدولي
صواريخ إسرائيلية في سماء دمشق بالقرب من المطار الدولي Copyright وكالة الأنباء السورية
بقلم:  يورونيوز
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استهدف هجوم صاروخي إسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، عدداً من المواقع في محيط العاصمة السورية دمشق مما أسفر عن وقوع خسائر مادية بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

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وأشارت الوكالة إلى أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت صواريخ إسرائيلية أطلقت من هضبة الجولان المحتلة باتجاه محيط دمشق.

وقصفت إسرائيل سوريا مرات عدة خلال الأسابيع الماضية تزامناً مع تصاعد التوترات الإقليمية على خلفية الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة المحاصر.

ونقلت سانا عن مصدر عسكري قوله إنه "حوالي الساعة 2,25 من فجر اليوم (12,25 بتوقيت غرينتش) نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في محيط دمشق".

وأسفر القصف "عن وقوع بعض الخسائر المادية"، وفق المصدر الذي أضاف "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

وأورد المرصد السوري لحقوق الإنسان بدوره أن القصف الإسرائيلي طال مواقع لحزب الله اللبناني قرب دمشق، مشيراً إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المناطق المستهدفة.

والشهر الماضي، أدّت ضربات إسرائيلية إلى خروج المطارين السوريين الرئيسيين في دمشق وحلب عن الخدمة مرّات عدة خلال أسبوعين فقط.

صعّدت إسرائيل قصفها مستهدفة مواقع في الأراضي السورية منذ عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في 10 تشرين الثاني/نوفمبر، شنّ ضربات في سوريا قال إنها جاءت رداً على إطلاق مسيّرة مصدرها سوريا أصابت مدرسة في إيلات (جنوب). وأفاد المرصد السوري لاحقاً بأن الضربات طالت منطقة في وسط سوريا تضم مقارّ ومواقع عسكرية لحزب الله وللجيش السوري.

ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذها ضربات في سوريا، لكنّها تكرّر أنّها عازمة على التصدّي لما تصفه بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في هذا البلد.

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