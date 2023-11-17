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الشرطة الباكستانية تعتقل 50 أفغانيًا في إطار حملة ضد الهجرة غير الشرعية

أفغان ينتظرون وصول وسائل النقل إلى وطنهم في كراتشي
أفغان ينتظرون وصول وسائل النقل إلى وطنهم في كراتشي Copyright Fareed Khan/ The AP
بقلم:  يورونيوز مع أ ب
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اعتقل ضباط الشرطة الباكستانية 50 أفغانيًا، في وقت مبكر من يوم الجمعة في مدينة كراتشي الساحلية، وفقًا لمسؤولين محليين، في اطار حملة للحدّ من الهجرة غير الشرعية في باكستان

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وداهم العشرات من ضباط الشرطة منطقة سكنية في كراتشي، للتحقق من وثائق هوية السكان في وقت مبكر من يوم الجمعة.

وقالت أنيلا راجبول، مفتشة الشرطة: "لقد فتشنا أكثر من 100 منزل، ويوجد معنا هنا 50 شخصاً لم نتمكن من التأكد من وثائقهم".

وكانت باكستان قد فتحت ثلاثة معابر حدودية جديدة لتسريع ترحيل الأفغان الذين يعيشون في البلاد بشكل غير قانوني.

وغادر ما يقرب من 300 ألف أفغاني باكستان في الأسابيع الأخيرة، منذ أن بدأت السلطات في اعتقال وترحيل الرعايا الأجانب الذين لا يحملون أوراقًا بعد الموعد النهائي في 31 أكتوبر.

يقول سعيد شاهـ وهو لاجئ أفغاني تم إحضاره إلى مركز الشرطة، "الجو بارد الآن (في أفغانستان)، نريد أن يمنحونا خمسة إلى ستة أشهر حتى يصبح الجو دافئاً”. ليس لدينا منازل جاهزة لنا هناك. سيتعين علينا أن نعيش في خيام مع تساقط الثلوج". وأضاف: "الأطفال سيمرضون".

وأثارت عمليات الطرد انتقادات من الحكومة التي تقودها طالبان في أفغانستان، وكذلك منظمات حقوق الإنسان.

وتؤثر هذه الحملة بشكل خاص على الأفغان، الذين يشكلون غالبية الأجانب الذين يعيشون في باكستان، على الرغم من أن السلطات تقول إنّ جميع الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني مستهدفون.

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اعتقال باكستان أفغانستان الهجرة غير الشرعية