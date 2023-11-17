شاهد: القبة الحديدية الإسرائيلية تتصدى لصواريخ أطلقت من غزة

بقلم: يورونيوز

تعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس بعد أن شنت الجماعة المسلحة توغلها في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

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نشطت أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية فوق تل أبيب مساء الجمعة لاعتراض الصواريخ التي أطلقها نشطاء في قطاع غزة.

أطلق المسلحون في قطاع غزة عدة صواريخ خلال اليوم بينما واصلت إسرائيل قصفها العنيف للقطاع.

قُتل ما لا يقل عن 12 ألف فلسطينيًا – ثلثاهم من النساء والقاصرين – منذ بدء الحرب، وفقًا للسلطات الصحية الفلسطينية، التي لا تفرق بين الوفيات بين المدنيين والمسلحين.

وتم الإبلاغ عن فقدان حوالي 2700 شخص.

وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس بعد أن شنت الجماعة المسلحة توغلها في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وقتل نحو 1200 شخص في إسرائيل، معظمهم خلال الهجوم الأولي، وأسر المسلحون نحو 240 آخرين.