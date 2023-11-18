تظاهرة في كييف للمطالبة بزيادة تمويل القوات المسلحة

بقلم: يورونيوز

قالت ماريا برباش، وهي إحدى الناشطات في المجموعة: "الأولوية الأولى لميزانيتنا يجب أن تذهب إلى الجيش بشكل أساسي".

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تظاهر مئات المواطنين في شوارع كييف، السبت، مطالبين بمزيد من الدعم المالي للجيش الأوكراني.

ونظمت المسيرة مجموعة "المال من أجل القوات المسلحة"، وهي مجموعة من المجتمع المدني، تريد إعادة توجيه الإنفاق إلى القوات المسلحة.

المظاهرة في كييف AP Photo

وقالت ماريا برباش، وهي إحدى الناشطات في المجموعة: "الأولوية الأولى لميزانيتنا يجب أن تذهب إلى الجيش بشكل أساسي".

ولفتت المتظاهرة الأخرى فانيا هافريش إلى "أننا نريد فقط أن تنفق حكومتنا المزيد من الأموال لجيشنا في وقت الحرب".

وحمل المتظاهرون العلم الأوكراني العملاق أثناء سيرهم نحو دير القديس ميخائيل ذو القبة الذهبية، حيث توقفوا لتكريم الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا.