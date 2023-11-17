شاهد: مظاهرات في لبنان تضامنًا مع أطفال غزة

بقلم: يورونيوز

نظمت فصائل فلسطينية مظاهرة في بيروت رفع المشاركون فيها مجسمات لجثامين أطفال قتلتهم الطائرات الإسرائيلية في غزة.

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خرجت في لبنان مظاهرة في مدينة صيدا بدعوة من حركة حماس والجماعة الإسلامية اللبنانية، تضامنًا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

كما نظمت فصائل فلسطينية مظاهرة في بيروت رفع المشاركون فيها مجسمات لجثامين أطفال قتلتهم الطائرات الإسرائيلية في غزة.

وخرجت اليوم الجمعة مظاهرات في دول عربية للتنديد بالحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ نحو 5 أسابيع، كما تواصلت الاحتجاجات المناهضة للحرب في الولايات المتحدة ودول أخرى حول العالم.