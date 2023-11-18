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شاهد: مظاهرات في تايوان دعمًا لأهالي غزة

المظاهرات في تايوان
المظاهرات في تايوان Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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قال أحد المتظاهرين: "لا نريد أن نرى الفلسطينيين الأبرياء يُقتلون. هذا ما لا يستطيع الشعب التايواني تحمله بعد الآن".

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خرج مئات الأشخاص إلى شوارع تايبيه يوم السبت، مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار في الحرب الإسرائيلية على غزة.

وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وهتفوا بشعارات، بينما كانوا يسيرون نحو المعهد الأميركي في تايوان، لإظهار دعمهم للشعب في غزة.

وقال أحد المتظاهرين: "لا نريد أن نرى الفلسطينيين الأبرياء يُقتلون. هذا ما لا يستطيع الشعب التايواني تحمله بعد الآن".

وحذرت الأمم المتحدة من أن سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعانون من نقص حاد في الغذاء والماء، لكن لم يتضح على الفور متى ستكون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، المعروفة باسم الأونروا، قادرة على استئناف تسليم المساعدات التي تم تعليقها يوم الجمعة.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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