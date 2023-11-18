EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: بعضهم مصاب أو بأطراف مبتورة.. خروج المئات من مستشفى الشفاء بغزة بعد إنذار إخلائه

دبابة إسرائيلية في محيط مستشفى الشفاء في غزة
دبابة إسرائيلية في محيط مستشفى الشفاء في غزة Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

خرج مئات الفلسطينيين سيراً على الأقدام من مجمع الشفاء الطبي، وهم يحملون رايات بيضاء أظهروها للقوات الإسرائيلية في إشارة منهم إلى أنهم غير مسلحين، وذلك بعد أن أمر الجيش الإسرائيلي بإخلاء المنشأة الصحية التي تحاصرها الدبابات الإسرائيلية منذ أيام عدة.

اعلان

أطفال ونساء ورجال، بعضهم مصاب أو بأطراف مبتورة، نزحوا جنوباً دون مشاركة أي سيارة إسعاف في عملية الإجلاء.

في حين شُوهدت دبابات وناقلات جند وغيرها من الآليات الإسرائيلية المدرعة في محيط المستشفى، بينما حلقت فوق المنطقة طائرات مسيّرة. وكان الجيش أعلن أنه سيخصص "ممرا إنسانياً" للنازحين.

وكان الجيش الإسرائيلي قد طلب صباح اليوم السبت، عبر مكبرات الصوت من مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية إخلاءه خلال ساعة.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن "120 جريحاً لا يزالون في المستشفى" بينهم الأطفال الخدج من دون معرفة عدد الأطفال المحدد. وكانت الأمم المتحدة قد قدرت عدد الأشخاص الذين كانوا في مجمع الشفاء، بنحو 2300.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: "ليت غزة تعود كما كانت".. فلسطينيو لبنان يخشون على عائلاتهم وعيونهم مسمّرة على الشاشات

يحيى السنوار.. رجل حماس العنيد الذي تلاعب بإسرائيل ووضع خطة خداع استراتيجية لـ"طوفان الأقصى"؟

شاهد: أطفال في مستشفى ناصر بخانيونس يرتجفون من شدة الخوف والألم بعد قصف منازلهم

قطاع غزة طوفان الأقصى حركة حماس مستشفى الشفاء ـ مجمع الشفاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني