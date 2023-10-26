شاهد: مئات الطلاب ينظمون إضرابًا في إسبانيا دعمًا للفلسطينيين

بقلم: يورونيوز

رفع الطلاب المشاركون في المظاهرة لافتات كُتب عليها "القضية الفلسطينية.. حية" ويمكن قراءة "قصف الأطفال ليس دفاعا عن النفس" في لافتة أخرى.

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تظاهر مئات الطلاب في العاصمة الإسبانية مدريد دعما للفلسطينيين حيث دعا اتحاد طلابي يساري إلى الإضراب في المدارس الثانوية والجامعات خلال المسيرة.

ورغم الأمطار، انطلق الطلاب في مسيرة من ساحة بويرتا ديل سول وسط العاصمة إلى مقر وزارة الخارجية لمطالبة إسرائيل بوقف قصفها المستمر على غزة، وسمعت دعوات مماثلة في مدن حول العالم مع دخول الحرب بين إسرائيل وحماس أسبوعها الثالث.

وقال دايل مونييز، الذي يبلغ من العمر 20 عاما، والذي يدرس الفلسفة: "لقد شاركنا في الإضراب لأننا نعتقد أنه من المهم للغاية بالنسبة للحركة الطلابية أن تتحرك للتعبير عن دعمنا للشعب الفلسطيني في الوقت الذي ترتكب فيه إسرائيل فظائع، وتوشك على إطلاق غزو بري، نعتقد أنه من المناسب، بل هو أمر بالغ الأهمية لقطاع الطلاب والمعاهد والجامعات للتعبير عن دعمنا للشعب الفلسطيني وإيجاد حلّ ممكن للصراع".

أما الطالبة أيبي ريفاس، التي تبلغ من العمر 18 عاما، وتدرس الفنون فقالت: ""نحن هنا لندين المذبحة الرهيبة التي ترتكبها دولة إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني بمباركة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة"

ورفع الطلاب المشاركون في المظاهرة لافتات كُتب عليها "القضية الفلسطينية .. حية" ويمكن قراءة "قصف الأطفال ليس دفاعا عن النفس" في لافتة أخرى.

وشهدت إسبانيا مظاهرات مماثلة منذ أيام حيث تظاهر الأسبوع الماضي آلاف الأشخاص بمدريد تضامنا مع الفلسطينيين ونددوا بردّ إسرائيل على هجوم حماس. كما نظّمت تظاهرات مماثلة نهاية الأسبوع في مدن عدة على غرار برشلونة وبامبلونا وطليطلة معظمها تضامناً مع الفلسطينيين وتنديدا بإسرائيل.

وجاء ذلك تلبية لدعوات وجّهت تحت شعارات "مدريد مع فلسطين" و"ضد الاستعمار الإسرائيلي"، سار المتظاهرون في وسط العاصمة الإسبانية، ووضع العديد منهم الكوفية ورددوا شعارات مثل "عاش نضال الشعب الفلسطيني!" كما ندد البعض بـ"الإبادة الجماعية" و "الإبادة" وهتفوا "إسرائيل قاتلة!".