شاهد: انتقال الجِمال في الصين إلى المراعي الشتوية في منغوليا

بقلم: يورونيوز

عندما تجف الأعشاب ويصعب على الإبل الوقوف، تبدأ بالهجرة إلى المراعي الشتوية في منغوليا.

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نُقلت مئات الجِمال إلى المراعي الشتوية في صحراء بادين جاران في منطقة ألكسا في إقليم منغوليا ذاتي الحكم شمالي الصين.

وتقضي قطعان الجِمال معظم أيامها في التنقل من مكان إلى آخر للرعي. وخلال أشهر الربيع والصيف، يحتفظ الرعاة بها في الصحراء حيث يمكنهم رعي الأراضي العشبية وشرب الماء في البحيرات الواقعة بين الكثبان الرملية.

الجمال في منغوليا AP Photo

لكن عندما تجف الأعشاب ويصعب على الإبل الوقوف، تبدأ بالهجرة إلى المراعي الشتوية في منغوليا.

تعد صحراء بادين جاران، التي تبلغ مساحتها 49200 كيلومتر مربع، ثالث أكبر صحراء في الصين.