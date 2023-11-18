شاهد: تشييع على وقع أزيز الرصاص لشبان فلسطينيين قُتلوا جرّاء الاقتحامات الإسرائيلية للضفة الغربية

بقلم: يورونيوز

خرج المئات من الفلسطينيين اليوم السبت لتشييع جثامين ثلاثة شبان قُتلوا خلال قصف للجيش الإسرائيلي على مخيم بلاطة في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

اعلان

وكانت إسرائيل قد أعلنت أنها قصفت ما وصفته بمخبأ للمسلحين بالمخيم.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إن القصف أدى إلى مقتل خمسة أشخاص، مضيفة أن عدد القتلى من الفلسطينيين على يد الجيش الإسرائيلي بالضفة وصل إلى 212 شخصاً بالإضافة إلى أكثر من 2800 جريحاً منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية إن ثلاثة من أعضائها قُتلوا خلال قصف مخيم بلاطة.

وزعم الجيش الإسرائيلي إن القتلى الثلاثة كانوا يخططون للقيام بهجمات وشيكة على مدنيين إسرائيليين وأهداف عسكرية إسرائيلية.