بلينكن يطالب إسرائيل بإجراءات "عاجلة" لوقف عنف المستوطنين في الضفة الغربية

بقلم: يورونيوز

طالب وزير الخارجيّة الأمريكي أنتوني بلينكن الخميس، إسرائيل باتّخاذ إجراءات "عاجلة" لوقف عنف المستوطنين ضدّ الفلسطينيّين في الضفّة الغربيّة المحتلّة.

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وقال المتحدّث باسم الخارجيّة ماثيو ميلر في بيان إنّ بلينكن شدّد في مكالمة هاتفيّة مع بيني غانتس، زعيم المعارضة الإسرائيليّة الذي انضمّ إلى حكومة طوارئ الحرب التي شكّلها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، على "الحاجة الملحّة لاتّخاذ خطوات إيجابيّة لخفض التوتّر في الضفّة الغربيّة، بما في ذلك من خلال مواجهة تزايد مستوى عنف المستوطنين المتطرّفين".

وذكر البيان أن المسؤولين ناقشا أيضاً "الجهود الهادفة إلى زيادة وتسريع مرور المساعدات الإنسانية الأساسية نحو غزة".

وتناول بلينكن الذي يحضر قمّة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) في سان فرنسيسكو، خلال مكالمته مع غانتس أيضاً الجهود الدبلوماسيّة المستمرّة لتحرير الرهائن الذين تحتجزهم حماس منذ هجومها على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

ويقول مسؤولون إسرائيليّون إنّ حماس خطفت نحو 240 شخصاً بينهم أجانب وقتلت 1200 معظمهم مدنيّون.