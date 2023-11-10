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شاهد: دمار واسع في جنين بعد أعنف عملية إسرائيلية بالضفة الغربية منذ 2005

جنين تتعرض لأنعف هجمة إسرائيلية على الضفة الغربية منذ 2005
جنين تتعرض لأنعف هجمة إسرائيلية على الضفة الغربية منذ 2005 Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
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شن الجيش الإسرائيلي هجوماً على مدينة جنين هو الأعنف على الضفة الغربية المحتلة منذ عام 2005، طبقاً لسجلات الأمم المتحدة.

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وأوضحت لقطات مصورة مظاهر الدمار الواسع الذي أصاب المدينة عقب القصف الإسرائيلي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 14 شخصاً على الأقل قُتلوا خلال الهجمة الإسرائيلية أمس الخميس، بالإضافة إلى أربعة قتلى خلال اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين بالضفة.

وبذلك يرتفع عدد القتلى من الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ هجوم حركة حماس المفاجئ على بلدات ومستوطنات إسرائيلية بغلاف قطاع غزة يوم 7 أكتوبر – تشرين الأول الماضي إلى 180 فلسطينياً على الأقل.

وتشن إسرائيل حملة قصف مدمر على قطاع غزة وباشرت قواتها منذ 27 تشرين الأول/نوفمبر عملية برية في شماله، ردا على هجوم حماس.

وقُتل ما لا يقل عن 1400 شخص في إسرائيل معظمهم مدنيون سقطوا في اليوم الأول منذ هجوم حماس غير المسبوق منذ قيام الدولة العبرية عام 1948. 

كما تعرّض ما يقارب 240 شخصًا من إسرائيليين وأجانب للخطف وتمّ نقلهم الى داخل قطاع غزة.

ومن الجانب الفلسطيني، قتل 10812 شخصا على الأقل بينهم 4412 طفلا على الأقل في غزة، بحسب آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس الخميس.

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