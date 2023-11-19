بقلم: يورونيوز

أفادت وسائل إعلام عربية اليوم الأحد باختطاف جماعة الحوثيين اليمنية لسفينة شحن إسرائيلية تحمل اسم "غالاكسي ليدر" في جنوب البحر الأحمر وعلى متنها 22 شخصاً.

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وعلقت وزارة الدفاع الإسرائيلية على الحدث بوصفه "حدث خطير للغاية على المستوى العالمي"، حيث أكدت اختطاف السفينة التي أبحرت من تركيا باتجاه الهند.

وأضافت وزارة الدفاع الإسرائيلية بأن السفينة تعمل "بطاقم دولي دون وجود أي إسرائيليين" على متنها.

אירוע חטיפת ספינת המשא על ידי הח׳ותים סמוך לתימן בדרום הים האדום הוא אירוע חמור מאוד ברמה העולמית. מדובר בספינה שיצאה מטורקיה בדרכה להודו עם צוות אזרחי בינלאומי, ללא ישראליים.

לא מדובר בספינה ישראלית — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 19, 2023

وقالت مصادر إسرائيلية إن السفينة تحمل علم جزر البهاما، وهي مستأجرة من قبل شركة إسرائيلية، وغادرت ميناء بورسعيد المصري قبل أربعة أيام في طريقها جنوب البحر الأحمر.

Houthi terrorists have hijacked a ship with Bahamas🇧🇸 flag carrying cars that was sailing from Turkey to India.

No Israelis are on board the ship.



This is an act of terrorism. pic.twitter.com/ydrK56V9qW — The Mossad: Satirical, Yet Awesome (@TheMossadIL) November 19, 2023

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت اليوم الأحد في بيان إنها ستستهدف جميع أنواع السفن الإسرائيلية بما فيها تلط التي تحمل العلم الإسرائيلي أو تقوم شركات إسرائيلية بتشغيلها او السفن المملوكة لشركات ورجال أعمال إسرائيليين.

كما طالبت الجميع جميع دول العالم بسحب مواطنيها العاملين على متن تلك السفن وتجنب أنشطة الشحن بها او التعامل معها.

واستهدفت جماعة الحوثي عدة أهداف إسرائيلية بطائرات مسيّرة وصواريخ منذ بدء الحرب الإسرائيلية على فطاع غزة في أعقاب الهجوم الذي نفذته حركة حماس الفلسطينية على بلدات ومستوطنات بغلاف القطاع في السابع من اكتوبر - تشرين الاول الماضي.