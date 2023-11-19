أفادت وسائل إعلام عربية اليوم الأحد باختطاف جماعة الحوثيين اليمنية لسفينة شحن إسرائيلية تحمل اسم "غالاكسي ليدر" في جنوب البحر الأحمر وعلى متنها 22 شخصاً.
وعلقت وزارة الدفاع الإسرائيلية على الحدث بوصفه "حدث خطير للغاية على المستوى العالمي"، حيث أكدت اختطاف السفينة التي أبحرت من تركيا باتجاه الهند.
وأضافت وزارة الدفاع الإسرائيلية بأن السفينة تعمل "بطاقم دولي دون وجود أي إسرائيليين" على متنها.
وقالت مصادر إسرائيلية إن السفينة تحمل علم جزر البهاما، وهي مستأجرة من قبل شركة إسرائيلية، وغادرت ميناء بورسعيد المصري قبل أربعة أيام في طريقها جنوب البحر الأحمر.
وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت اليوم الأحد في بيان إنها ستستهدف جميع أنواع السفن الإسرائيلية بما فيها تلط التي تحمل العلم الإسرائيلي أو تقوم شركات إسرائيلية بتشغيلها او السفن المملوكة لشركات ورجال أعمال إسرائيليين.
كما طالبت الجميع جميع دول العالم بسحب مواطنيها العاملين على متن تلك السفن وتجنب أنشطة الشحن بها او التعامل معها.
واستهدفت جماعة الحوثي عدة أهداف إسرائيلية بطائرات مسيّرة وصواريخ منذ بدء الحرب الإسرائيلية على فطاع غزة في أعقاب الهجوم الذي نفذته حركة حماس الفلسطينية على بلدات ومستوطنات بغلاف القطاع في السابع من اكتوبر - تشرين الاول الماضي.