بقلم: يورونيوز

تابع سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن هيمنته على منافسات بطولة العالم للفورمولا واحد المتوج بلقبها الثالث توالياً عندما فاز بالمركز الاول في سباق جائزة لاس فيغاس الكبرى، المرحلة الحادية والعشرين، السبت، محققا انتصاره الثامن عشر.

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وانتزع فيرستابن صدارة السباق العائد الى الروزنامة للمرة الاولى منذ 41 عاماً، أمام سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو وزميله في ريد بول المكسيكي سيرخيو بيريس الذي ضمن وصافة البطولة العالمية.

واستحق فيرستابن الذي انطلق من المركز الثاني، الفوز في سباق شهد إثارة على مراكزه الأولى منذ الانطلاقة وحتى اللفة الأخيرة وذلك على الرغم من معاقبته بخمس ثوان بسبب مخالفة بحق لوكلير عند الانطلاقة عندما انتزع منه المركز الأول.

وحقّق الهولندي فوزه الـ53 في مسيرته الاحترافية فعادل إنجاز سائق ريد بول السابق الألماني سيباستيان فيتل صاحب المركز الثالث في قائمة أكثر السائقين فوزاً بعدما تخطى بطل العالم أربع مرات الفرنسي ألان بروست في جائزة البرازيل قبل أسبوعين.

ونجح فيرستابن في الفوز بالمركز الأول في السباقات الأمريكية الثلاثة هذا الموسم بعد ميامي والأميركيتين في أوستن.

ويحتل الألماني ميكايل شوماخر المركز الثاني برصيد 91 انتصاراً، فيما يحمل البريطاني لويس هاميلتون الرقم القياسي مع 103 انتصارات.

كما عزز فيرستابن رقمه القياسي بالصعود الى منصة التتويج للمرة العشرين في موسم واحد، رافعاً رصيده في صدارة الترتيب العام الى 549 نقطة، بفارق شاسع عن زميله بيريس الذي حل حل ثالثة وضمن وصافة بطولة العالم (273).