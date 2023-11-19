بقلم: يورونيوز

تدخل الحرب على غزة يومها الـ44، ولم تتوقف الغارات الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني المحاصر، بل وسّع الجيش عملياته البرية شمالاً، فى حين نفى البيت الأبيض معلومات عن وجود اتفاق مبدئي بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة أمريكية لوقف النزاع وتحرير الرهائن.

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نفّذت القوات الإسرائيلية اليوم الأحد قصفاً مكثّفاً على مناطق مختلفة من القطاع لا سيما في الشمال، رافقه إطلاق قنابل ضوئية، كما أشارت إلى مقتل جنديين إسرائيليين في الاشتباكات الدائرة شمالي القطاع.

فيما أدى القصف الاسرائيلي على مخيم النصيرات وخان يونس، إلى مقتل 15 فلسطينياً وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن مجمع الشفاء الطبي في غزة أصبح "منطقة موت" بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي عليه وإجباره الجرحى والنازحين على إخلائه.

وفي هذه الأثناء، صدر تحقيق أولي للشرطة الإسرائيلية بشأن أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول يشير إلى أن مروحية عسكرية إسرائيلية أطلقت النار على إسرائيليين في "مهرجان نوفا الموسيقي" قرب ريعيم بغلاف غزة أثناء محاولة استهداف مسلحي حماس.

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