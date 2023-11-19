تدخل الحرب على غزة يومها الـ44، ولم تتوقف الغارات الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني المحاصر، بل وسّع الجيش عملياته البرية شمالاً، فى حين نفى البيت الأبيض معلومات عن وجود اتفاق مبدئي بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة أمريكية لوقف النزاع وتحرير الرهائن.
نفّذت القوات الإسرائيلية اليوم الأحد قصفاً مكثّفاً على مناطق مختلفة من القطاع لا سيما في الشمال، رافقه إطلاق قنابل ضوئية، كما أشارت إلى مقتل جنديين إسرائيليين في الاشتباكات الدائرة شمالي القطاع.
فيما أدى القصف الاسرائيلي على مخيم النصيرات وخان يونس، إلى مقتل 15 فلسطينياً وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن مجمع الشفاء الطبي في غزة أصبح "منطقة موت" بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي عليه وإجباره الجرحى والنازحين على إخلائه.
وفي هذه الأثناء، صدر تحقيق أولي للشرطة الإسرائيلية بشأن أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول يشير إلى أن مروحية عسكرية إسرائيلية أطلقت النار على إسرائيليين في "مهرجان نوفا الموسيقي" قرب ريعيم بغلاف غزة أثناء محاولة استهداف مسلحي حماس.
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وزراء من دول عربية وإسلامية يزورون الصين في مسعى لإنهاء الحرب في غزة
قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن وزراء من دول عربية وإسلامية سيزورون الصين يوم الاثنين في أول محطة ضمن جولة تهدف إلى إنهاء الحرب في غزة.
وأضاف الأمير فيصل على هامش مؤتمر في البحرين في تعليقات نشرتها وزارة الخارجية على منصة التواصل الاجتماعي إكس يوم الجمعة إن الجولة ستكون الخطوة الأولى في تنفيذ القرارات التي تم التوصل إليها في القمة العربية الإسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض هذا الشهر.
وقال الوزير "المحطة الأولى ستكون في الصين وسننتقل بعدها إلى عدد من العواصم لإيصال رسالة واضحة أن لا بد من وقف لإطلاق النار فورا ولا بد من إدخال المساعدات والاحتياجات الإنسانية إلى غزة فورا كذلك".
سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان@FaisalbinFarhan : الأولوية الآن إنهاء القتال.. ومعاناة سكان غزة يجب أن تتوقف pic.twitter.com/PLv6oFGCag— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) November 18, 2023
حزب الله العراقي يعتبر العقوبات الأمريكية "مثيرة للسخرية"
اعتبرت كتائب حزب الله العراقية أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على مسؤولين في هذا الفصيل الموالي لإيران "مثيرة للسخرية".
وكانت واشنطن أعلنت الجمعة، فرض عقوبات على سبعة أشخاص، غالبيتهم يرتبطون بكتائب حزب الله، وذلك على خلفية الهجمات الأخيرة التي طاولت قواعدها العسكرية في المنطقة.
وقالت الكتائب في بيان للمتحدث باسمها أبو علي العسكري ليل السبت إن "إدراج بعض الأخوة على ما تسمى بلائحة العقوبات الأميركية مثير للسخرية، ويدل على حماقة صانع القرار الأميركي وعدم واقعيته"، مؤكدا أن "هذه الأفعال لن تثني مجاهدينا الشجعان عن أداء دورهم في معركة الحق ضد الباطل".
مقتل 15 فلسطينياً في قصف إسرائيلي على وسط وجنوب غزة
ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن 15 فلسطينياً قتلوا في قصف جوي إسرائيلي على وسط وجنوب قطاع غزة. وقالت الوكالة إن 13 شخصاً قتلوا في هجوم على منزل في مخيم النصيرات في وسط غزة، في حين لقيت امرأة وطفلتها حتفهما في مدينة خان يونس بجنوب القطاع.
استشهاد 13 مواطنا بعد قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة زهد في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما أعلن عن استشهاد سيدة وطفلتها وإصابة عدد آخر، بعد قصف منزل لعائلة أبو عكر بمحيط المستشفى الأوروبي جنوب شرق خان يونس pic.twitter.com/xSxloQ7NdR— Wafa News Agency (@WAFA_PS) November 19, 2023
البيت الأبيض: لا اتفاق بين إسرائيل وحماس بعد و"سنواصل العمل الجاد"
نفى البيت الأبيض معلومات عن وجود اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس من شأنه إتاحة الإفراج عن عشرات النساء والأطفال المحتجزين رهائن بقطاع غزة في مقابل وقف القتال لخمسة أيام.
ورداً على تقرير لصحيفة واشنطن بوست حول اتفاق مبدئي قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أدريان واتسون عبر منصة إكس: "لم نتوصل إلى اتفاق بعد لكننا نواصل العمل الجاد توصلا إلى اتفاق".
We have not reached a deal yet, but we continue to work hard to get to a deal. https://t.co/rbSqcqfaKo— Adrienne Watson (@NSC_Spox) November 19, 2023
وكانت الصحيفة قد نقلت السبت عن "مصادر مطلعة" أن إسرائيل وحركة حماس توصلتا إلى اتفاق مبدئي بوساطة أميركية من شأنه إطلاق سراح عشرات النساء والأطفال المحتجزين رهائن بغزة في مقابل وقف الأعمال القتالية مدة خمسة أيام.
ماكرون يتحدث إلى أمير قطر والرئيس المصري بشأن المحتجزين في غزة
تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حول المفاوضات الجارية للإفراج عن محتجزين لدى حركة حماس في غزة، حسب ما أعلن الإليزيه.
وجاء ذلك تزامناً مع زيارة وزير القوات المسلحة الفرنسي سيباستيان لوكورنو إلى قطر التي تقوم بوساطة من أجل إطلاق سراح محتجزين في غزة، حسب ما أفاد مكتب الوزير. وزيارة لوكورنو إلى الدوحة هي الثانية خلال 48 ساعة.
وقالت الرئاسة الفرنسية "تناول زعماء البلدان الثلاثة وضع الرهائن والإجراءات المتخذة للإفراج عنهم".
وأشار ماكرون إلى أن "الإفراج عن الرهائن، ومن بينهم ثمانية فرنسيين، يمثل أولوية مطلقة بالنسبة لفرنسا" وأنه يجب "الإفراج عنهم دون تأخير".
وأكد مجددا "الحاجة إلى هدنة فورية تؤدي إلى وقف إطلاق النار" بينما "يتزايد عدد الضحايا المدنيين في غزة" وتتعرض "المستشفيات والمدارس" للقصف.
ناقش الزعماء الثلاثة أيضاً سبل تعزيز "التنسيق في ما بينهم لتمكين إيصال المساعدات إلى السكان المدنيين في غزة".