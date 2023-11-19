بعد تأييد وزير بضربها نووياً.. نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي يطالب بإحراق غزة

طالب نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي نيسيم فاتوري بإحراق قطاع غزة الذي تشن فيه إسرائيل حرب عنيفة منذ الهجوم الذين نفذته حركة حماس على بلدات ومستوطنات إسرائيلية في السابع من أكتوبر – تشرين الأول الماضي.
وقال فاتوري، وهو أيضاً عضو بلجنة الشؤون الخارجية والأمن بالبرلمان الإسرائيلي، في تغريدة: "كل الانشغال بمدى توفر الإنترنت في غزة أم لا يظهر أننا لم نتعلم شيئا. نحن إنسانيون للغاية.. احرقوا غزة الآن، لا أقل من ذلك! لا تضعوا الوقود. لا تضعوا الماء حتى يعود المختطفون".
وقامت منصة "إكس" (تويتر سابقاً) بإضافة تحذير لمنشور فاتوري باعتباره يحض على القتل، مما اضطره لاحقاً لحذف عبارة "احرقوا غزة".
وقال فاتوري في تغريدته المُعدلة: "لا تدخلو الوقود (إلى غزة)، لا تُدخلوا المياه، حتى يعود جميع المخطوفين (لدى حركة حماس)".
وجاءت تغريدة فاتوري عقب تصريح آخر أيد فيه وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو إلقاء إسرائيل لقنبلة نووية على غزة.
وتواجه إسرائيل اتهامات عربية ودولية بتنفيذ إبادة جماعية وارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة مع وصول عدد القتلى الفلسطينيين في القطاع إلى 12300 شخص على الأقل، بينهم أكثر من 5000 طفل و3300 امرأة وسط حصار خانق على القطاع واستهداف لمناطق المستشفيات والطواقم الطبية.
وأدى هجوم حماس إلى مقتل مقتل نحو 1200 شخص غالبيّتهم مدنيّون قضوا بمعظمهم في اليوم الأوّل للهجوم، بالإضافة إلى خطف 239 من الرهائن، وفق السلطات الإسرائيليّة.
وواجه فاتوري انتقادات كبيرة على إكس بسبب تغريدته، سواء من إسرائيليين قالوا إنه يسيء إلى سمعة البلاد، ـو ىخرين يقولون إن تصريحاته "تظهر الوجه الحقيقي لإسرائيل".
ورد عليهم فاتوري بتغريدة أخرى قال فيها إن أحداً لن يستطيع إسكاته.